Chano se mostró por primera vez después del brote

“Hola, queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente", comienza el video difundido por su familia, en el que además explica que se comunica de esta manera no porque sea una "manifestación caprichosa de indiferencia" sino porque ahora necesita ponerse él mismo en "primer lugar".

Chano habló por primera vez después del brote psicótico

Pericias a las prendas de Chano: qué buscan los investigadores

Las pruebas sobre las prendas que usaba el cantante al momento de ser baleado por un policía en su casa del partido de Exaltación de la Cruz comenzaron a ser peritadas con el fin de determinar la distancia desde la cual el oficial imputado efectuó el disparo, informaron fuentes judiciales.

Los voceros judiciales dijeron a Télam que el análisis de la remera y un buzo utilizado por el exlíder de Tan Biónica comenzó pasadas las 9 en el Gabinete Balístico del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la sede que la Procuración bonaerense de Lomas de Zamora.

"Los resultados van a demorar porque es un acto complejo ya que se tienen que extraer primero rastros sobre la prenda incautada y luego buscar una prenda testigo para hacer el comparativo de rastros de deflagración y eso se manda a otro laboratorio para hacer el análisis definitivo", detalló una fuente con acceso a la investigación.

¿Podrá declarar?

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, aguarda que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si Chano está o no en condiciones de declarar.

"No va declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo. No solo es una cuestión psiquiátrica sino también clínica", expresó un investigador.

El fiscal procura determinar mediante testimonios y demás diligencias si el policía disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla aserrada mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso.

El hecho ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó.

Desde ese día, Chano permanece internado en el sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta, donde se recupera de las graves lesiones sufridas por las que debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.

