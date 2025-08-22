El espectáculo "Celebrando Cha Cha Cha Vol II" se presenta en Mendoza el sábado 23 de agosto a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.
Cha Cha Cha en Mendoza: Alfredo Casero y Fabio Alberti fusionan teatro, humor y nostalgia de la buena
"Celebrando Cha Cha Cha Vol II", un espectáculo renovado con la mítica dupla Alfredo Casero y Fabio Alberti, desembarca en Mendoza. Precio de las entradas