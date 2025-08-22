Inicio Espectáculos Alfredo Casero
Este sábado

Cha Cha Cha en Mendoza: Alfredo Casero y Fabio Alberti fusionan teatro, humor y nostalgia de la buena

"Celebrando Cha Cha Cha Vol II", un espectáculo renovado con la mítica dupla Alfredo Casero y Fabio Alberti, desembarca en Mendoza. Precio de las entradas

Por UNO
Manuk (Alberti)

Manuk (Alberti), junto a Alfredo Casero.

El espectáculo "Celebrando Cha Cha Cha Vol II" se presenta en Mendoza el sábado 23 de agosto a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.

Desde su regreso en 2024, "Cha Cha Cha" se ha convertido en un fenómeno teatral que ha conquistado tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones que lo descubrieron en plataformas como YouTube y TikTok. Con más de 50.000 entradas vendidas y una puesta en escena que lo diferencia de otras comedias, el show logró trasladar la esencia absurda y delirante del ciclo televisivo al teatro.

Cha cha cha Alfredo Casero y Fabio Alberti

"Boluda Total", el clásico personaje de Alberti junto a un desopilante Alfredo Casero.

Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a un elenco compuesto por Romina Szaider, Lito Ming, Diego Rivas y Leo Raff, suben al escenario para revivir personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, Peperino Pómoro y Boluda Total. La propuesta escénica destaca por su ritmo frenético, similar al de un recital de rock, e incorpora pantallas LED, proyecciones y efectos especiales para lograr una experiencia inmersiva que invita al público a participar de forma activa.

Cha cha Cha Fabio Alberti
Peperino Pómoro. Un clásico de

Peperino Pómoro. Un clásico de "Cha Cha Cha".

Un fenómeno que se vive y no solo se mira

"Cha Cha Cha" ha logrado transformarse de un programa de culto a un verdadero movimiento cultural. Lo que nació como un show de televisión vanguardista hoy se presenta en el teatro con una propuesta que rompe con los formatos clásicos y cautiva a una audiencia cada vez más grande y diversa. Si sos de los que disfrutaba de su humor absurdo o simplemente buscas una experiencia teatral diferente, esta es una oportunidad para vivir de cerca un espectáculo que se ha ganado la ovación de la crítica y el público".

Temas relacionados:

Te puede interesar