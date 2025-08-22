Cha Cha Cha en Mendoza: Alfredo Casero y Fabio Alberti fusionan teatro, humor y nostalgia de la buena

Desde su regreso en 2024, "Cha Cha Cha" se ha convertido en un fenómeno teatral que ha conquistado tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones que lo descubrieron en plataformas como YouTube y TikTok. Con más de 50.000 entradas vendidas y una puesta en escena que lo diferencia de otras comedias, el show logró trasladar la esencia absurda y delirante del ciclo televisivo al teatro.

Cha cha cha Alfredo Casero y Fabio Alberti "Boluda Total", el clásico personaje de Alberti junto a un desopilante Alfredo Casero.

Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a un elenco compuesto por Romina Szaider, Lito Ming, Diego Rivas y Leo Raff, suben al escenario para revivir personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, Peperino Pómoro y Boluda Total. La propuesta escénica destaca por su ritmo frenético, similar al de un recital de rock, e incorpora pantallas LED, proyecciones y efectos especiales para lograr una experiencia inmersiva que invita al público a participar de forma activa.