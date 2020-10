César González, el "villero" que salió de la cárcel para convertirse en artista

En el transcurso de esos días y noches encerrado, César González se encontró con la literatura y el arte, un camino que lo salvó. Primero se convirtió en Camilo Blajaquis, nombre de fantasía que utilizó para firmar su primer libro de poesía "La venganza del cordero atado". Este nombre lo eligió por el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos y por Domingo Blajaquis, “un auténtico héroe de su clase”, según escribió Rodolfo Walsh, que fue asesinado en el marco represivo de la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966.

Luego la vida lo llevó a publicar más poesías y comenzar su carrera como director de cine que hoy tiene en su haber "Diagnóstico Esperanza", "¿Qué puede un cuerpo?" (2014), "Exomologesis" (2016), "Atenas" (2019) y la última producción llamada "Lluvia de Jaulas" (2020). En este diálogo con Diario UNO, César González habló de cómo es la vida dentro de una villa como "La Gardel", qué lo llevó a comenzar a hacer cine, explicó su opinión sobre el estereotipo del pobre en la televisión y hasta hizo referencia a esos pibes que hoy están robando para vivir.

"Atenas" (Trailer 1).

¿Cómo nació el cine en vos?

Primero por una gran pasión y porque siempre me gustó el cine, desde chico. A pesar de vivir en la villa teníamos una tele chiquita y con mi mamá veíamos cualquier película, pero de ahí a lograr hacer mi película propia había un abismo. Tengo una cuestión de pasión absoluta por el cine y por la historia del cine.

¿Qué te llevó a dirigir?

Fue a partir de una necesidad mía que nace del cansancio de ver cómo se nos presenta a los villeros y a los habitantes de barrios populares en la TV, en películas, somos siempre motivo de chistes, de burlas, de caracterización.

Somos el centro del odio de la clase media y media alta. Estaba cansado de esos estereotipos y dije quiero hacer una película que puede gustar o no, pero siento que está más cercano a lo que vivo. Lo único que hacen es reforzar estereotipos, prejuicios, fortalecer lo más atroz de la sociedad argentina. Eso fue el puntapié inicial Somos el centro del odio de la clase media y media alta. Estaba cansado de esos estereotipos y dije quiero hacer una película que puede gustar o no, pero siento que está más cercano a lo que vivo. Lo único que hacen es reforzar estereotipos, prejuicios, fortalecer lo más atroz de la sociedad argentina. Eso fue el puntapié inicial

¿Qué te generan series como "El Marginal"?

Es algo más en general, no es solo El Marginal el que tiene la culpa, hay productos que son iguales de estereotipados e ideológicamente igual de perversos. El Marginal por lo menos es literal en su ridiculez, en su cuestión de circo romano de cotillón. Es una serie que le hace mal a las series mismas, ni que hablar a la sociedad. Una serie que tiene tanta repercusión genera discursos, produce enunciados. Quizás hay que analizar el por qué se transforman en fenómenos y por qué es un goce que adoran ver en la pantalla. Nos encanta El marginal y después a un pibito de 11 años, que se roba un celular, se lo lincha hasta matarlo. Hoy es esta serie y mañana será otra, pero hay una fascinación, una cosa morbosa. Hay pibes que la sufren, si hacen lo mismo pero al revés no es igual de bien recibido.

El Marginal.PNG

¿Te pasó eso al revés, de vos hacer algo "contra" la clase media?

Yo recibí muchas criticas por hacer semi caricaturas de personas de origen de clase media y han puesto el grito en el cielo. Pero imagínate si hiciera una serie en donde toda la clase media son violadores, maltratadores, explotadores, garcas que se garcan entre amigos, hipócritas. Encima las actuaciones son mimos mal hechos. Yo villero hablando de otra cosa social así ni siquiera sale al aire un minuto. Saldrían todos a decir "qué negro resentido", pero es hacer lo mismo que hacen con nosotros. Me arriesgo a sentenciar que sería un escándalo.

¿Cómo reciben este tipo de series en los barrios?

Sé que hay mucha gente en los barrios que quizás les cuesta hablar en primera persona. Es feo ser autorreferencial, pero yo sé que a partir de lo que yo he hecho, logré y pude abrir ciertas puertas para muchos pibes que se están animando en los barrios, en talleres de cine. Ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo, lograr una cosa solida, que no sea solamente algo extraordinario. Ojalá en 1500 años, para ser optimista, se solucione.

La gente espera de las villas solamente a futbolistas o bandas de cumbia...

Sí, pero tampoco te creas que es fácil ser de una villa y llegar a un club de primera.

Cuantos Maradonas hay que mató la policía, que terminaron presos o laburando en una fábrica. No depende solo del talento. Más allá que venga un cazatalentos hay que sostener, viajar, el pibe que llegó cuenta una historia épica, una cosa tipo de Hercules lo logró Cuantos Maradonas hay que mató la policía, que terminaron presos o laburando en una fábrica. No depende solo del talento. Más allá que venga un cazatalentos hay que sostener, viajar, el pibe que llegó cuenta una historia épica, una cosa tipo de Hercules lo logró

No es fácil llegar, a la mayoría sin conocerlos los celebro. Yo voy a preferir que sigan viniendo a buscar pibes que tengan una mejor vida que la que tienen hoy. Pero es verdad eso que decís que solo esperan futbolistas y que sea lo único que buscan es un bajón. La creencia que es el fútbol es la salvación es cierta y hay padres desesperados para que los chicos jueguen al fútbol. Ven al fútbol como el último recurso para irse del barrio.

Y pensar en lograr salir con el arte es aún más difícil...

Que esa posibilidad se logre con el arte es una utopía absoluta porque si es difícil para alguien de clase media hacerlo, independientemente de tus padres que vas a tener la herencia, imagínate para alguien de la villa. Hay que trabajar para seguir democratizando y que el acceso a los medios artísticos y tecnológicos no sea algo tan caro. Hay que achicar esas desigualdades económicas, todo lo demás es abstracción pura.

La panza no se llena leyendo, los impuestos no se pagan con libros ni con creatividad. Cada uno desde su lugar puede contribuir a que no sea tan difícil La panza no se llena leyendo, los impuestos no se pagan con libros ni con creatividad. Cada uno desde su lugar puede contribuir a que no sea tan difícil

Esperamos que la sociedad espere algo más que un jugador de fútbol, un cantante de cumbia o un personaje sumiso y agradecido. El villero sumiso y agradecido es el que quisieran que se perpetúe en el tiempo. Igual yo sigo pensando que es un país maravilloso que tiene un montón de tradiciones política, de emancipación, por algo el feminismo argentino es de vanguardia a nivel mundial, la historia del movimiento obrero. Tenemos escritores, cineastas, pintores, arquitectos y lamentablemente hay un poder muy oscuro que no quiere que lo mejor de nuestra sociedad sea lo que prevalezca. Hay un sector de la sociedad que podríamos llamar fascista, racista, pero también hay un bloque muy fuerte de mucha gente interesante.

¿Seguís viviendo en "La Gardel"?

Sí, sigo viviendo en la villa Carlos Gardel, en la zona oeste del conurbano. Tampoco estoy muy lejos de Capital y eso le da un toque particular porque no es una villa escondida entre montañas o en un pozo. Esta en una zona urbana, pero en el GPS figura como zona de guerra. Estamos en una isla en medio de la ciudad. Vivo a 20 cuadras de la General Paz. Acá pasan cosas todos los días, hay tiroteos, la gendarmería te maltrata cuando salís a comprar el pan.

¿Te irías?

Sí, pero no puedo por la plata. Llevo 32 años viviendo así, por lo menos tengo el derecho a no querer vivirlo más. Cargamos con el estigma de ser "La Gardel" sinónimo de salvajismo, barbarie, todo lo que sea malo, feo y peligroso. No he tenido la posibilidad económica de irme, pero si la tuviera no tendría ningún problema y si alguien me quiere decir algo está en su derecho. No veo ninguna épica de querer vivir así. En la villa hay gente que piensa como si fuera de clase alta, no garantiza ser mejor ni peor persona, la sociedad y sus formas es la que hace la vida horrible acá.

¿Qué le dirías a un pibe que roba?

Al pibe si no tengo algo que ofrecerle concreto no sé qué le diría. Al pibe le diría que yo la pasé. Yo quisiera que no lo haga porque implica un daño a otra persona, un daño a sí mismo con consecuencias desastrosas. Una vida que se pierde en un robo sea la de la víctima o la del pibe, es algo insanable para las familias. Igual yo le haría la pregunta a la gente que tiene las herramientas para poder mejorar, prefiero hacerle la pregunta a los políticos, empresarios, al poder mediático, a aquellos que tienen los medios y recursos para mejorar la sociedad y no lo hace.