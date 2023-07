Carola Reyna Okasan, diario de viaje de una madre 1.jpg Carola Reyna interpreta el unipersonal "Okasan, diario de viaje de una madre"

De qué se trata "Okasan, diario de viaje de una madre"

Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo que se fue a vivir a ese lejano país. En medio de esa cultura tan bella y extraña, descubre que su hijo es parte de ese paisaje nuevo y desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Desde este argumento lleno de emocionalidad, parte "Okasan, diario de viaje de una madre".

Esta obra es el primer unipersonal que realiza Carola Reyna. “Sí, es el primerísimo, siempre pensé que nunca iba a hacer un unipersonal, que era una locura, muy difícil y arriesgado. Cuando fue pasando el tiempo y veía cada vez más unipersonales y ver que en general son muy bellos todos, empecé a tener una mirada distinta. Luego llegó esta propuesta a partir de la novela de Mori Ponsowy y, definitivamente, era para representarla en formato unipersonal".

Luego agregó: "Norma Aleandro siempre me decía que en el teatro hay red, porque no hay que olvidarse que es una convención, un juego. Estamos todas aceptando que vamos a ver algo, que nos van a contar una historia, y hay un acuerdo implícito con el público que es un gran pero gran compañero de escena. He realizado mucho pero mucho trabajo teatral y el público está presente, te hace saber con su risa, con sus silencios. Aquí proponemos un cuento que lleva a otro nivel las emociones”, decía Carola Reyna.

Carola Reyna Okasan, diario de viaje de una madre 2.jpg Carola Reyna se presenta en el Independencia este jueves 20 de julio.

En la obra, que además incluye también tres poemas de Mori Ponsowy, se habla mucho de maternar en todos los amplios sentidos. “Una también materna otra relación, los vínculos están llenos de trampas, muchas veces una puede sentirse que el otro está lejos, aunque no lo esté. No importa que se vaya a Japón, no tienen que irse a un país lejano para sentir que el otro te abandona. También el propio paso del tiempo hace que cambien los vínculos, como con los amigos, quizás en algún momento ya no tenés esa familiaridad que en otra etapa de la vida”, decía la actriz.

“Las devoluciones que me hace el público sobre esta obra son hermosas, me dicen que les impacta desde un lugar muy profundo. En varios casos son personas con hijos que viajaron, pero también con situaciones de la vida inevitables. La obra está relacionada con ese devenir de las cosas, con la condición humana y con una magia esa palabra me dicen, como si se iluminara una moraleja personal. Sé que les encantará”, cerró Carola Reyna.

