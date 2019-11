Carmen Barbieri: "Me encantaría que Fede (Bal) me dirija"

Federico Bal dejó de lado su costado mediático para regresar a su primer amor: el cine. El actor protagoniza Crímenes Imposibles, la película que se estrenó este jueves y en la cual intentó explotar aquello por lo que estudió desde hace varios años.

Te puede interesar: Cómo le irá a cada signo del zodiaco en noviembre de 2019



El actor invitó a muchos famosos al avant premiere del thriller psicológico que se realizó esta semana, y contó con el apoyo de su madre, Carmen Barbieri, de su exnovia, Bianca Iovenitti y de varios amigos como Sol Pérez.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Carmen contó cómo vive esta nueva faceta de su hijo: "Yo lo viví muy nerviosa, y él me dice 'esto no es teatro mamá'… Pero hay una movida muy grande y él no estaba nervioso para nada con el estreno de la peli. Me pone muy feliz y orgullosa por todo lo que está logrando".

Y destacó: "Lo veo bárbaro, como pez en el agua, es lo que más le gusta a él. Si bien todo lo que hace le gusta, pero para esto se preparó y él quiere ser director de cine. Hay que ir de a poquito".

Por último, sobre si le gustaría trabajar también en cine con él, dijo: "Me encantaría que me dirija en cine, capaz más adelante. Aunque sea un papel chico aunque no hay papeles chicos".

Crímenes Imposibles fue dirigida por Hernán Findling, y está protagonizada por Bal, Sofía del Tuffo, Carla Quevedo y Marcelo Seín. La trama juega con el suspenso y terror, y está centrada en el personaje de Lorenzo Brandoni (interpretado por el hijo de Barbieri): un detective que está investigando una serie de crímenes que, tal como lo indica su nombre, parecen imposibles de resolver.