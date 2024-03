Carina Piazza, directora de la película "La noche adentro": "Está en riesgo el hacer cinematográfico"

Piazza acentuó: "Hoy hay un discurso negacionista al respecto. Por eso es imprescindible, hay que seguir hablando, seremos los mayores quienes lo habremos escuchado dos millones de veces, pero este relato no se debe perder, los más jóvenes, los más chicos tienen que seguir escuchando y saber lo que pasó. Y en este caso con la particularidad de Mendoza, porque el cine en Argentina, que está tan centralizado, poco federalizado, nos muestra la dictadura en Buenos Aires. Entonces trasladarlo a un paraje tanto inhóspito como es Lavalle, nos da cuenta de que la dictadura llegó absolutamente todos los rincones de la Argentina".

Carina Piazza 2.jpg Piazza junto a Alonso y parte del equipo en la preparación de una escena.

“La noche adentro” se estrena en los cines de Mendoza este jueves 21 de marzo en La Barraca Mall. También en el Cine Universidad (Nave Cultural), Cine Imperial (Maipú), Casa de la Cultura Juanita Vera (Lavalle), Cine Maitén (Malargue) y Microcine Chaco Santa Cruz (San Rafael). Es decir: estará en salas alternativas, pero también en los circuitos del cine comercial, algo "mal visto" en otras épocas y por otros artistas, considerado casi una traición a los principios de una producción cultural local.

Al respecto la directora dijo: "Para nosotros es muy importante ser parte de los circuitos comerciales de exhibición. En otro momento, quizás era un cine que estaba recluido en los espacios Incaa o más alternativos, y ahora, por suerte, las grandes cadenas se están abriendo un poco, muy poco y es difícil llegar por las exigencias que ponen. Pero es muy importante llegar a estos espacios y estar dentro de la grilla donde los espectadores pueden elegir si ver una película mendocina o una de Estados Unidos o una de Francia. Me parece que eso es lo importante, poder llegar a absolutamente todos los lugares sin dejar de hacer nuestros contenidos y de sostener una narrativa que nos dé identidad, una narrativa propia, mendocina, con nuestras voces.

En las últimas semanas la motosierra de Milei apuntó contra los organismos como el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y otros que suelen ayudar a que películas como "La noche adentro" tengan la oportunidad de llegar a la pantalla grande.

Equipo de La Noche adentro película mendocina.jpg A pleno, el equipo de la película mendocina "La noche adentro".

-¿Está en riesgo el cine argentino con este tipo de medidas?

-Sí, totalmente. Como decís, está en riesgo el hacer cinematográfico cultural en general, pero bueno, sobre todo el cinematográfico, donde mantenerse independiente es mucho más difícil. Si bien nunca el Incaa es la única forma de financiamiento, siempre todas las películas, sean de Mendoza o el resto de la Argentina, son financiadas en una parte por el Incaa, pero también intervienen otros tantos de agentes, tanto privados como de entes culturales de la Argentina, del exterior.

Piazza luego aclaró: "Hay un gran circuito que posibilita la financiación de las películas, pero al que también es muy difícil de acceder y siempre, siendo de una provincia, eso se hace mucho más difícil todavía, entonces el funcionamiento del Incaa se nos hace imprescindible. Yo creo que la complejidad del tema es justamente esa, que frente a la urgencia económica del país, el cine no resulta una prioridad, pero en realidad la plata con la que se hace el cine no se saca de otros fondos, son impuestos específicos de la actividad que se redistribuyen a partir de concursos y de comités que seleccionan proyectos y esto digo no, esa distribución no es arbitraria como nos están haciendo creer, no hay privilegios, es bastante federal, eso hace también que se pueda filmar en Mendoza.

Finalmente la directora mendocina cerró: "El Gobierno provincial -en cambio- está favoreciendo la realización audiovisual porque entiende, a diferencia del Estado Nacional, que el cine una industria, también arte y cultura, pero es industria y entonces genera muchos ingresos para la provincia, también mano de obra, trabajo en técnicas audiovisuales, actores, transporte, comida, alojamiento. También genera que alrededor de la actividad se desprendan otras actividades: publicidad, catering, traslado. En fin, tengo la certeza de que -para el Gobierno nacional- no se trata de que el cine dé pérdidas o se desvíe plata hacia el cine, sino que se trata de acallar las voces del pueblo, ¿no? De la cultura en general, no les sirve un pueblo que vea películas, que vea teatro, que lea libros, no les sirve, les sirve un público cautivo de TikTok con mensajes nefastos. Me da la impresión que viene por ahí en realidad".

La-noche-adentro-estreno-jueves-21-de-marzo.jpg Valentina Luz Aparicio y Mónica Lairana protagonizan "La noche adentro".

Mónica Lairana, Valentina Luz Aparicio y "Chicho" Vargas protagonizan este drama que te lleva a la época más oscura de la Argentina.

Este filme, que cuenta con la producción general de Dámaris Rendón (Año Luz), hizo su primera presentación en el Festival Internacional de Cine de Puerto Montt de 2023. También participó del FICIO (Festival Internacional de Cine Político) en Buenos Aires y del festival de Santiago del Estero.

“Mendoza, 1978. María y su padre viven en una zona alejada e inhóspita, la monotonía de sus vidas se ve alterada cuando un día llega una militante herida. Con el correr de los días el cerco militar se va cerrando sobre ellos, no hay posibilidad de huir y la casa se vuelve una trampa mortal”, dice la sinopsis oficial de “La noche adentro”.

La-noche-adentro-estreno-jueves-21-de-marzo-poster.jpg "La noche adentro" se estrena el jueves 21 de marzo en los cines de Mendoza.

Las entradas se pueden adquirir en el sitio oficial de Cinemacenter.

Ficha técnica de la película mendocina "La noche adentro"

El filme, íntegramente filmado en Mendoza, tiene la siguiente ficha técnica:

Dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso

Escrita por Carina Piazza

Producida: Año Luz, Dámaris Rendón

Coproducción: Cyan Prods (Chile), Cynthia García Calvo

Cast: Mónica Lairana (María), Valentina Luz Aparicio (Salazar) y “Chicho” Vargas (El viejo)

Director de fotografía y cámara: Mariano Donoso

Directoras de arte y ambientadoras: Alejandra Mascareño y Selva Tulián

Vestuario: Stella Fernández

La-noche-adentro-estreno-jueves-21-de-marzo-1.jpg "La noche adentro" fue dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso.

"La noche adentro" Biografía conjunta de los directores

Carina Piazza se desempeña como guionista y asistente de dirección. Entre sus trabajos están "La vida tranquila" y "En la viña del señor" ambas miniseries. Ha sido asistente de dirección de largos y miniseries. Alejandro Alonso se desempeña como director de sonido y realizador. Ha codirigido la miniserie "Una canción viene de lejos" y varios cortometrajes. Estrenan en conjunto su primera película: "La noche adentro".

Tráiler de "La noche adentro"

Salas y horarios de "La noche adentro"

La película mendocina "La noche adentro" tiene la siguiente cartelera:

La-noche-adentro-cartelera-cines-Mendoza.jpg Salas y horarios de "La noche adentro".