Sin memoria. Bruce Willis: aseguran que ya no reconoce a nadie.

La salud de Bruce Willis está pasando por una fase muy complicada, debido a la demencia frontotemporal que padece el actor. Según trascendió, tras unas vacaciones en Italia, Demi Moore fue a visitar al padre de sus hijas y vivió una situación complicada.

De acuerdo al medio Closer, una fuente de la familia aseguró que la estrella de Duro de matar desconoció por completo a la actriz, una situación que la impactó y conmovió por completo.

La dura declaración de un amigo

Hace un par de semanas, uno de los grandes amigos de Bruce Willis hizo una revelación que está relacionada con lo que se enfrentó Demi Moore esta semana: el actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que sufre.

Bruce Willis en el show de TV de David Letterman.

Glenn Gordon Caron, creador de la serie Luz de Luna y amigo de Willis, también contó en una entrevista con The Post que hasta hace algún tiempo podía tener diálogos con el actor, pero ya no.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles”, comentó.