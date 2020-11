"Hoy no nos quedamos con el mejor, nos quedamos con el menos peor. Pero de los dos, uno cometió un error que lo deja afuera", anticipó. Segundos después, comunicó: "El cocinero que abandona las cocinas es: Boy", dijo, y las redes explotaron.

"Me da mucha tristeza que se vaya, es uno de los que más quiero en el certamen", dijo Bal, quien se midió con el reconocido actor y director. "Gran actor, productor, director, y además cocinero. Un placer tenerte, Boy", añadió Santiago del Moro.

Boy se dirigió a los jueces, Betular, Donato De Santis y Dolli Irigoyen, y dijo: "Muchas gracias, para mí es una experiencia inolvidable estar acá. Me encuentro cómodo en el juego, en la cocina, en el amor de los cocineros y ahí soy feliz. Por eso, en esas contradicciones entiendo que es el momento en el que me tengo que ir contento y que he aprovechado las oportunidades que tuve", señaló. "Pero no soy un cocinero, soy alguien que le gusta la comida y cocinar para la gente que ama y traté de pasar eso acá".

Luego, frente a la cámara, a solas, Boy señaló que si bien tiene espíritu deportivo, no se siente a gusto al "competir salvajemente".

Por último, Santiago le dijo al actor: "El certamen hoy despide a un artista, que sos vos. Un honor tenerte acá. Ahora debés dejar tu delantal y retirarte por favor. Muchas gracias Boy", cerró ante el aplauso de todos sus compañeros.