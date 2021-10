¡Bomba! Celia Messi, sobre Masterchef Celebrity 3: qué dijo

La intención de la producción era tenerla, como pasó con Claudia Villafañe en la primera edición, pero a último momento la mamá de Lionel Messi dijo que no.

"Escuchame Celia, ¿por qué no aceptaste MasterChef Celebrity?", le preguntó el conductor de LAM.

"Porque no, porque ahora viajo el 27 (de octubre), ya me voy y no estoy ahí", explicó la mamá de Lionel Messi. "Dije que no porque no voy a estar en casa", explicó y mandó un beso para todos.

celia mama de messi.jpg La mamá de Messi explicó porqué no estará en Masterchef

La mamá del capitán de la Selección argentina no es de aparecer en los medios de comunicación pero De Brito se tiró a la pileta y probó con llamarla en vivo.... ¡y atendió!

"Hola Celia! ¿Cómo estás? Buen día, contenta, me imagino", le dijo haciendo referencia al triunfo de la Selección argentina ante Perú.

“Sí, siempre que gana el equipo, estoy contenta”, contestó Celia Cuccittini.

Al ser consultada por Masterchef Celebrity, tiró la bomba.

Entonces, quiénes estarán en Masterchef Celebrity 3

La producción del programa confirmó solo a cuatro de los participantes pero la lista de los 16 ya se filtró.

Paula "Peque" Pareto, ex campeona olímpica en Judo, y la modelo y actriz Catherine Fulop fueron las dos primeras en firmar. La excéntrica Charlotte Caniggia, que intentará seguir los pasos de su hermano Alex, fue la tercera; mientras que el actor Gastón Soffritti fue el cuarto anunciado oficialmente.

El resto de los participantes serán: Denise Dumas, Paulo Kablan, Tití Fernández, María Del Cerro, Joaquín Levinton, Anamá Ferreira y Luisa Albinoni. Héctor Adolfo “El Negro” Enrique y la Tigresa Acuña; Juariu (Vicky Braier), el humorista José Luis Gioia y el actor Tomás Fonzi.