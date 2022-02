Bilardo, el doctor del fútbol estrena en HBO Max

Bilardo: El doctor del fútbol | Teaser | HBO Max

“Nosotros lo fuimos a ver antes de la pandemia, con todos los chicos, comimos con él y se largaba a llorar. Me acuerdo cuando le decíamos: ´¿Vos sabés loco lo que nos hiciste vivir? ¿Que todavía hoy tenemos secuelas todos?´ y se largaba a reír un poco. Así que por eso dije en mi programa que cada vez que alguien hable ahora de Bilardo, que no puede salir a defenderse, me va a encontrar a mí. No tengan dudas”, dijo Oscar Ruggeri para la docuserie.

Bilardo, el doctor del fútbol contará con un archivo inédito de la videoteca personal de Bilardo a la que pudo acceder HBO Max: casamientos, cumpleaños y videos nunca antes vistos. Así, quedará reflejado su lado más íntimo, familiar y personal a través de los testimonios de su mujer Gloria Bilardo, su hija Daniela, hermano y amigos.

bilardo1.jpg

Asimismo, serán parte de este documental figuras míticas del fútbol argentino e internacional, periodistas, colegas y figuras como Claudia Villafañe, Carlos Pachamé, César Luis Menotti, Oscar Ruggeri, Enzo Trossero, Ricardo Giusti, Diego Simeone, Sergio Goycochea, Juan Sebastián Verón, Israel Damonte, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Marcelo Bielsa, Nery Pumpido, Sergio Batista y Miguel Ángel Russo, entre otros.

Bilardo, el doctor del fútbol fue dirigida por Ariel Rotter y escrita por Sebastián Meschengieser y Gustavo Dejtiar, bajo la producción ejecutiva de Federico D'Elía, Cune Molinero y Alejandro Turner. Es una docuserie realizada por WarnerMedia Latin America junto con Zeppelin Studios Latin America para HBO Max en la región.