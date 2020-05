Diario UNO

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

La banda de rock mendocina Televisores presentó su primer disco "Conexión Celular", en todas las plataformas digitales. Un compilado de diez canciones propias, con una impronta rockera en lo sonoro unida por un mensaje basado en las experiencias, los vínculos y las situaciones cotidianas.

Te puede interesar: Qué actividades se suman a la salida de la cuarentena a partir de este sábado

Tras dos años de producción y grabación, finalmente el cuarteto formado por Mario Menechelli (voz, guitarra y piano), Federico Nuñez (guitarra y coros), Nacho Muñoz (bajo y coros) y Juan León (batería) lanza en formato digital su álbum debut.

"Conexión celular" surge de una de las temas del disco. Las composiciones, en su mayoría de Menechelli, se fueron puliendo en la cocina del grupo con la mirada colectiva y así lograron un trabajo armónico en el sonido y la lírica.

"Elegimos ese nombre para el disco porque el mensaje de la canción propone una conexión más humana, desde nuestras célula, dejando de lado esa conexión tecnológica. Y la estética de la tapa tiene que ver con ese mensaje, el concepto que buscamos es salir de la conexión con un aparato y comunicarnos desde lo humano, el cuerpo, las emociones. Es el concepto del disco, dejar un mensaje que nos atraviesa desde lo humano y natural", cuenta Mario Menechelli voz del grupo sobre el nombre del disco y el concepto que plantea la canción.

Las bases de las canciones fueron grabadas en el reconocido estudio El Pie Recording y Estudio Cabrera en Buenos Aires, para culminar las grabaciones de las voces en Fader Récords, en Mendoza.

La producción estuvo a cargo de Dizzy Espeche (guitarrista de Coti Solokin y ex de Fito Paez, Illya Kuryaki and the Valderramas). Pablo "Nono" Di Peco fue el ingeniero de sonido. En tanto Fernando Giordano se encargó de la edición y Brian Lele en la mezcla y mastering. Como invitado especial participo el músico Hernán Jacinto.

"Fue una experiencia importante para nosotros, sobre todo transitar distintos estudios de grabación como lo fue El Pie, en Buenos Aires, por su historia y la calidad del trabajo. El proceso se fue dilatando un poco, pero en el medio grabamos dos videoclip como adelanto del material que saldrá este mes en todas las plataformas", cuenta Mario Menechelli.

A lo largo del proceso, la banda lanzó el videoclip del tema "Superman" y "Conexión Celular", ambos disponibles en su canal de YouTube. Y a partir de este sábado, el álbum se podrá escuchar en Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, YouTube, Amazon, entre otras.