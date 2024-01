Bailando 2023: ¿Quiénes ganaron la gran final del certamen?

En esta última emisión del Bailando, ambas parejas bailaron en la primera ronda tango. El jurado, integrado por Ángel de Brito, Moria Casán, Aníbal Pachano, Marcelo Polino y Pampita, decidió que la ganara el equipo de Marzol.

Noelia Marzol tango en la final Bailando 2023.jpg

Tuli Final Bailando 2023 tango.jpg

En la segunda ronda los participantes bailaron cumbia y la ganó la pareja de Tuli Acosta. Acto seguido, entre el segundo y tercer ritmo, tocó el cantante cordobés Luck Ra, quien hizo bailar con sus cuartetos a todo el estudio.

Bailando 2023 final Luck Ra.jpg

En la tercera ronda los equipos eligieron ritmo: Marzol y Lazarte bailaron ballroom y Acosta y Leone, reggaeton. El jurado, en una decisión muy peleada, definió que la pareja ganadora de este round fuera la de Noelia.

Noelia Marzol ball room final Bailando 2023.jpg

Tuli Final Bailando 2023 reggaetón.jpg

Antes de conocerse la decisión final del público, Marcelo Tinelli dedicó unas palabras muy emotivas de agradecimiento a su equipo, a su familia y a la audiencia: "Hemos sido muy felices. Nunca me puedo despedir, porque siempre estamos volviendo permanentemente. Así que este va a ser un cierre momentáneo, porque después vamos a volver a la pantalla de América con el Bailando, con otras cosas que también tenemos preparadas. Estamos muy felices de haber hecho el programa en un año muy complicado para toda la Argentina, no solamente para el mercado de la televisión".

"Estamos muy contentos de poder hacer lo que nos gusta y lo que amamos. Tengo un equipo de gente maravillosa. Gracias Fede (Hoppe), al Chato (Prada), a todos los productores, tenemos el mejor equipo de producción de grandes shows, lo digo así y me quedo corto", agregó.

Un poco después expresó: "Muchísimas gracias a toda mi familia, fundamentalmente a mis cinco hijos, que me bancan siempre, que siempre están. Hoy estás vos, mi amor (por Micaela), mi hija más grande. Estoy muy orgulloso de mis cinco hijos".

Minutos después de la medianoche, el conductor anunció cuál fue la ganadora del Bailando 2023. "Muchas gracias a los casi cinco millones cuatrocientos mil de votos que hemos tenido. Acá está el resultado final de la votación. Hay pareja campeona esta noche. Señoras y señores, la pareja que gana el Bailando 2023/2024 lo gana con el 50,1 por ciento. La pareja subcampeona obtuvo el 49,9 por ciento de los votos. Son los campeones del Bailando 2023/2024 Tuli Acosta y Sergio Leone", reveló enérgico Marcelo.

"Gracias fundamentalmente a todos ustedes, gracias por acompañarnos siempre, porque gracias a ustedes estamos nosotros acá todos los días. Gracias por apoyarnos, por mandarnos mensajes, por decirnos las cosas que no les gustan, las cosas que les gustan. Somos recontra felices haciendo este programa. Me encanta entrar ahí en sus casas, formo parte de la familia de ustedes y ustedes forman parte de mi familia. Así que cuando nos encontramos en todos lados nos conocemos. No solamente ustedes me conocen a mí, yo también los conozco a ustedes", dijo Tinelli.