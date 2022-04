Avatar 2 tiene fecha de estreno y nuevo nombre

►Te puede interesar: Netflix: la serie de suspenso española que solo dura seis horas

La fecha de estreno del film de ciencia ficción será el 16 de diciembre de 2022 y se podrá ver en todos los cines del mundo entero.

avatar1.jpg La familia Sully se muda a un arrecife, donde se transforman en peces fuera del agua.

Avatar: The Way of Water le dará continuidad al épico relato que maravilló a todos su fans, que esperan por ver el tráiler oficial de la secuela.

Avatar 2: cuándo se conocerá el tráiler oficial

Avatar: The Way of Water, la aventura de ciencia ficción de 20th Century Studios, dará a conocer su tráiler oficial el próximo viernes 6 de mayo de 2022.

Será en las salas de los cines, en la proyección de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la secuela sobre el hechicero de Marvel.

avatar4.jpg James Cameron promete asombrar a los fanáticos con los envíos de las nuevas secuelas de Avatar.

Avatar 2 y las fechas de estrenos de secuelas

James Cameron, productor de Avatar, además de anunciar la fecha de estreno de Avatar: The Way of Water, manifestó que está trabajando en las restantes secuelas.

Si todo marcha sobre rieles, los fanáticos se alegrarán al conocer las fecha de los nuevos capítulos.

Avatar 2: 16 de diciembre de 2022

Avatar 3: 20 de diciembre de 2024

Avatar 4: 18 de diciembre de 2026

Avatar 5: 22 de diciembre de 2028

avatar6.jpg Llevar adelante las escenas de Avatar, no ha sido una tarea sencilla para los directores.

De qué trata Avatar: The Way of Water

Jon Landau, productor de Avatar 2 junto a James Cameron y Josh Friedman, brindó una entrevista y dio detalles de la secuela.

El productor comentó que "la historia de Avatar 2 hace foco en la familia Sully, ya que Jake y Neytiri se han convertido en padres. La situación cambiará drásticamente cuando los humanos regresen por venganza a Pandora. Jake, para proteger a su familia y los suyos, los llevará un lugar seguro del planeta, un arrecife".

También aporta: "Cuando llegan al arrecife, hay un clan al que llamamos Metkayina. Los Sully ya no están en el entorno que conocen, la selva tropical. Se convierten en peces fuera del agua. Se convierten en peces fuera del agua, tanto desde el punto de vista cultural como medioambiental", detalla Landau.

avatar7.jpg Avatar: The Way of Water contó con un presupuesto de 250 millones de dólares.

Quiénes aparecen en Avatar 2

En Avatar 2, los fanáticos se encontrarán con Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña), Miles Quaritch (Stephen Lang) y Parker Selfridge (Giovanni Ribisi). Los dos primeros son la pareja protagonista de la saga y Miles y Parker son los villanos de la primera entrega.

También regresa la doctora Grace Augustine, papel que interpretó Sigourney Weaver en Avatar. Además le dará vida a otro personaje en las secuelas. Joel David Moore, por otro lado, también regresa en el papel del antropólogo Norm Spellman.

Además, la película presentará a los hijos de Jake y Neytiri: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss). Estos tres son sus hijos Na'vi, pero también adoptaron un cuarto hijo humano: Miles Socorro (Jack Champion), conocido por el apodo de Spider.