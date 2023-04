Así luce hoy Charles Shaughnessy, el actor que hizo de Maxwell Sheffield en La Niñera

►TE PUEDE INTERESAR: Mira la increíble transformación física de Kristin Kreuk, la actriz de Smallville

la niñera.jpg

Y no es que el actor no haya tenido trabajo tras aparecer en La Niñera, por el contrario, ha formado parte de alrededor de 40 producciones, algunas muy conocidas, pero nunca más volvió a tener un rol tan importante y que lo hiciera tan reconocido.

Uno de los últimos trabajos de Charles Shaughnessy fue en The Winchester, la serie que es un spin off de Sobrenatural, el programa de ciencia ficción donde dos hermanos debían combatir a una serie de demonios. En el caso de The Winchester se toma la historia de los padres de ambos. Allí, el actor de La Niñera participó en un papel en el que hizo de un científico que engañaba a los protagonistas, pero que moría bajo su propia invención.

charles shaugnessy, winchester, la niñera.webp

Allí ya se lo podía ver bastante cambiado. Ya su cabello no tiene un lunar de canas como el que lucía en La Niñera, sino que toda su melena ya se encontraba cubierta por estas. No por nada, Charles Shaughnessy tiene ya 68 años. Igualmente, todos lo recordamos y con mucho cariño como Maxwell Sheffield, el viudo productor de Broadway, que se enamoró de la niñera de sus dos hijas y de su hijo.