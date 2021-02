Arranca Mejor de Mañana, un magazine mendocino por El Siete

Además, se sumará un segmento de cocina con Adriana Daniele, uno de los mas esperados por el público.

Con la coproducción de Aire TV, este espacio llega a completar la oferta televisiva local que Canal Siete ofrece en sus mañanas, junto a Hola Mendoza, el informativo estrella de la primera hora que acaba de ganar el Martín Fierro Federal.

"Será un magazine, un programa más distendido para ponerle un aire de frescura. Hacer una pausa con segmentos más divertidos con juegos y mucha participación de la gente", cuenta Clari Ceschin.

"Va a estar Dani Gutiérrez, una persona de la casa que vuelve con todo. Lucas Castro, el conductor de Estricta. Adri Daniele será nuestra cocinera y también estará Agus Terranova que irrumpirá en ciertos momentos del programa para divertirnos con ella", explicó la conductora del magazine en su despedida de Hola Mendoza.

"Cuando me lo propusieron me sorprendí mucho y dudé si animarme o no. Es un formato que siempre soñé con hacer, pero es algo a lo que yo apuntaba y por suerte llegó. Estoy feliz, no solo por el equipo frente a cámara sino por toda la gente que está atrás que ha dejado todo para armar esto", agregó Clarita.

El objetivo es claro: ofrecer contenidos relevantes, entrevistas entretenidas, las recetas de cocina mas simples y nuevos segmentos, siempre conectando con la audiencia y entreteniendo.

“Estamos muy contentos de poner en pantalla este proyecto para nuestra audiencia. Justamente, en el año en el que festejamos nuestro 60 aniversario es que seguimos marcando el camino de la producción local en Mendoza tal como lo hiciéramos desde nuestro nacimiento. La idea es generar un producto propio, que le ofrezca al público un momento de distracción y entretenimiento durante la mañana. Apostamos a la generación de buenos contenidos, que son reconocidos por APTRA y también por la audiencia que nos acompaña.”, dijo Leandro Baldivieso, gerente de programación de Canal Siete.

En tanto, el director general de la productora Aire TV, Juan Pablo Candisano consideró que "Es un gran desafío para Aire TV esta oportunidad de volver a las mañanas de El Siete en estos 60 años del canal. La apuesta es un programa muy fresco y dinámico, con un equipo joven. Esperamos que el público nos acompañe como lo hace con todas nuestras producciones”.

Este lunes se renuevan las mañanas mendocinas con MEJOR DE MAÑANA.

MEJOR DE MAÑANA

DESDE EL 8 DE FEBRERO A LAS 11 HS

POR EL SIETE