Apareció Lowrdes de Bandana y publicó un video en Instagram: "Estoy perfecta"
La cantante publicó un video en sus historias de Instagram pero su relato y apariencia ha generado mucha más preocupación
Su madre, Mabel López realizó una denuncia para averiguar su paradero ayer miércoles 22 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.
Mabel aseguró que perdió contacto con la cantante el 4 de octubre pasado. Si bien la policía acudió al domicilio de la cantante, la joven no se hallaba allí. Quien sí se encontraba era su ex pareja, Leandro García Gómez quien dijo que Lowrdes ya no vivía en dicho lugar y que ya no estaban juntos.
Además, el hecho de que García Gómez asegurara que ya no son pareja ha causado muchas preguntas en el entorno de la cantante, ya que Lowrdes ha estado publicando muchas historias y posteos en Instagram donde confirma que sigue en pareja con él, y hasta le deseó un muy feliz cumpleaños, el cual fue ayer miércoles 22 de octubre.
Sin embargo, en los últimos minutos la cantante apareció en sus redes sociales y publicó un video en las historias de Instagram. Lamentablemente su apariencia no es la mejor y existe cierta inconsistencia en lo que dice.
¿Qué dijo Lowrdes en sus historias de Instagram?
"Chicos me acabo de levantar, no dejan de llamarme, no me dejan hacer nada", comienza diciendo Lowrdes en el video. Luego la cantante continúa diciendo que "está con gripe desde el lunes".
"No puedo creerlo, esto es terrible. No chicos, no no. Esto está muy mal. Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mi", continúa diciendo la cantante. Sin embargo, quienes han visto el video aseguran que el audio se corta en muchas oportunidades y que a Lowrdes le cuesta mucho continuar su relato o explicación.