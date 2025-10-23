Apareció Lowrdes de Bandana y publicó un video en Instagram: "Estoy perfecta"

Lowrdes

Además, el hecho de que García Gómez asegurara que ya no son pareja ha causado muchas preguntas en el entorno de la cantante, ya que Lowrdes ha estado publicando muchas historias y posteos en Instagram donde confirma que sigue en pareja con él, y hasta le deseó un muy feliz cumpleaños, el cual fue ayer miércoles 22 de octubre.

Sin embargo, en los últimos minutos la cantante apareció en sus redes sociales y publicó un video en las historias de Instagram. Lamentablemente su apariencia no es la mejor y existe cierta inconsistencia en lo que dice.

¿Qué dijo Lowrdes en sus historias de Instagram?

"Chicos me acabo de levantar, no dejan de llamarme, no me dejan hacer nada", comienza diciendo Lowrdes en el video. Luego la cantante continúa diciendo que "está con gripe desde el lunes".

Embed - Reapareció Lowrdes de Bandana tras la preocupación por su desaparición

"No puedo creerlo, esto es terrible. No chicos, no no. Esto está muy mal. Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mi", continúa diciendo la cantante. Sin embargo, quienes han visto el video aseguran que el audio se corta en muchas oportunidades y que a Lowrdes le cuesta mucho continuar su relato o explicación.