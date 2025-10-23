Muchos la conocen como "Lourdes de Bandana", ya que la cantante saltó a la fama gracias al reality show Popstars y tras formar parte de la icónica banda que vivió su mejor momento a comienzos de los años 2000.
Desesperada búsqueda de Lowrdes de Bandana: ¿quién denunció la desaparición?
Desde el 4 de octubre que la cantante Lowrdes de Bandana no es vista por ninguno de sus familiares. ¿Qué ocurrió con ella?
Artísticamente ella se hace llamar Lowrdes y su madre ha denunciado que desde hace más casi 20 días que no tiene noticias de ella. No responde los mensajes, ni las llamadas, pero continúa activa en sus redes sociales.
Incluso a esta periodista (lamentablemente tengo que ser autorreferencial) Lowrdes le reaccionó un comentario en la red social Instagram cuando Bandana anunció su regreso a los escenarios.
¿Qué ocurrió con Lowrdes de Bandana?
Mabel López, madre de Lowrdes, aseguró ayer miércoles 22 de octubre que perdió contacto con la cantante el 4 de octubre pasado. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.
La policía fue a su casa en el barrio de Palermo, pero su expareja Leandro García Gómez aseguró que ella ya no vivía allí. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136, deJuan Pablo Strifezza ordenó una consigna en el lugar.
Los fanáticos y la familia de Lowrdes están preocupados, ya que en el año 2022 la artista había radicado una denuncia por violencia de género contra su expareja. Esta presentación judicial contra Leandro García Gómez fue retomada por Mabel en el escrito que recibió este miércoles a la noche a través de un mail, la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal.
Como mencionamos previamente, la artista sigue estando activa en sus redes sociales. Por ejemplo el pasado domingo realizó un posteo por el Día de la Madre, y además ayer subió una foto con Leandro García Gómez y escribió:
Feliz cumple!!!
Gracias totales.
Pase malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo.
SIEMPRE te voy a amar.
Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país.
Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre.