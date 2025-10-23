Este fin de semana Mendoza -al igual que todo el país- deberá respetar la veda electoral. Por eso los espectáculos se centran principalmente el día viernes, pero hay actividades para todo el finde.
Agenda fin de semana en Mendoza: teatro, música y veda electoral
El fin de semana centra la mayoría de sus espectáculos el día viernes, ya que la veda limita algunas actividades
Agenda de espectáculos Mendoza: Viernes 24 de octubre
MÚSICA-ROCK. Silvestre y la Naranja lanzó el álbum “Alter Ego”, inició gira internacional y toca este viernes en Mendoza. El concierto será en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen 610, Ciudad). Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.MÚSICA-TRIBUTO. La banda mendocina Eclipse dará un concierto especial con los grandes éxitos de Pink Floyd. Será el viernes 24 de octubre en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21. Las entradas están en venta a través de EntradaWeb.
TEATRO-DRAMA. El viernes 24 de octubre estrena la obra teatral "Te conozco". Será a las 21.30 en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas están a la venta a través de EntradaWeb.
FIESTA-MÚSICA. El colectivo de percusión Lamoladora vuelve a la escena con su espectáculo renovado, la "Fiesta Moladora Vol. XI", el viernes 24 de octubre a las 21. El evento se realizará en la Nave Creativa (Maza 220, Ciudad). Las entradas ya se encuentran disponibles para la compra online a través de la plataforma Entradaweb.
TEATRO-COMEDIA. Pepe Cibrián Campoy presenta a Julieta Dora y Santiago Caranza en la obra "30 días!". Este viernes 24 de octubre en el Teatro Sportman (Paso de los Andes 1634, Ciudad). A las 21.
MÚSICA-ROCK ALTERNATIVO. La banda cordobesa de rock alternativo TOCH se presenta en Mendoza el viernes 24 de octubre. La cita es a las 20 en Dynamo (San Juan 456, Ciudad). El show forma parte de su gira nacional, previa al lanzamiento de su nuevo álbum, y contará con la participación de los proyectos locales ClauTerra y AlaislA. Las entradas anticipadas ya están disponibles para su compra a través del sitio web oficial de Entradaweb.
MÚSICA-GROOVE-FUNK Y ELECTRÓNICA. Este viernes 24 de octubre a las 21.30 en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad) una experiencia musical única en Mendoza: se une la música de Kush Mama y Ruido Club y la música de DJ Pretta. Entradas en EntradaWeb.
Agenda de espectáculos Mendoza: sábado 25 de octubre
MÚSICA-POP. El músico Leo García se presentará con su espectáculo "Leo García y las canciones que más te gustan" el sábado 25 de octubre a las 22. El evento se realizará en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, Luján. Las entradas tienen un costo de $25.000 (derecho de espectáculo) y se podrán adquirir directamente en puerta el día de la función.
TEATRO-COMEDIA. El unipersonal "De Profesión Contador", interpretado y escrito por Daniel Encinas, celebra sus 10 años en escena con una función especial y artistas invitados. El encuentro será el sábado 25 de octubre a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza). Las entradas se consiguen de forma anticipada a través de EntradaWeb a un precio general de $8000, con descuentos disponibles para compra temprana.
MÚSICA-REGGAE. El sábado 25 de octubre habrá un encuentro musical imperdible en Mendoza: Gondwana y La Skandalosa Tripulación. El show será en el predio de 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Debido a la veda electoral, la producción anunció un nuevo horario y el evento comenzará a las 16. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través del sitio web oficial de Flashpass.
TEATRO-MUSICAL-HUMOR. El sábado 25 de octubre, a las 20.30, la consagrada compañía de teatro chilena Tryo Teatro Banda presenta en Mendoza su más reciente creación. Además, ofrecerá un seminario de actuación. Será en la Sala Armando Tejada Gómez, del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén). Las entradas están disponibles en EntradaWeb.
Se trata de un vibrante espectáculo teatral que combina música en vivo, humor e historia para acercarnos a la apasionante vida de José Miguel Carrera, sus días marcados por el idealismo y la lucha constante que lo llevó a exiliarse y recorrer diferentes países en busca de apoyo para recuperar Chile.
TEATRO. La compañía mendocina Gótico Teatro vuelve a la escena con su producción: "Lluvia y arcoíris", la versión local de la obra escrita por Gabriel Patolsky. El show será el sábado 25 de octubre a las 21:30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir a través de Andes Ticket o en la boletería del teatro el día de la función (sujeto a disponibilidad).