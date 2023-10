Andrés Calamaro: listo para su show de noviembre en San Juan

Anticipada - Campo de Pie: $17.360

Anticipada - Platea Oeste: $20.160

Anticipada - Platea Este: $14.000

Anticipada - General Norte: $10.640

"Agenda 2023" es el nombre de la gira de Andrés que incluirá un repaso por sus 40 años de carrera en el que no faltarán los hits de la época de Los Abuelos de la Nada, los de su inmensa carrera solista ni los éxitos de la banda hispanoargentina Los Rodríguez.

Será para muchos la oportunidad de escuchar al menos algunas de las canciones de su último disco de estudio con nuevas composiciones "Cargar la suerte" (2018) o el de duetos "Dios los cría", con versiones de hermosos temas como "Flaca" (con Alejandro Sanz), "Bohemio" (con julio Iglesias) o "Mi bandera" (con León Gieco).

El último trabajo de "el Salmón" es RAZMATAZZ (2023) cuenta con 23 canciones, entre ellas se encuentran grandes clásicos de su larga trayectoria como solista o con Los Rodríguez en versiones particulares, así como tomas de clásicos ajenos como Jumpin' Jack Flash de The Rolling Stones o Get Up Stand Up de Bob Marley.

Andrés llegará a San Juan acompañado por su banda actual, integrada por Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en el bajo, Julián Kanevsky en guitarras y Martín Bruhn en batería.