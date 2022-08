Amazon Prime Video presenta dos estrenos muy esperados

Amazon Prime Video tiene una amplia cartelera de novedades, pero hay dos que se destacan sobre el resto y son muy esperadas: "Un equipo muy especial" y "Noticia de un secuestro".

El próximo 12 de agosto. Inspirada en la película de 1992 -que en Argentina se tituló “Un equipo muy especial”- estelarizada por Tom Hanks, Geena Davis y Madonna, “A League of Their Own” ficcionaliza los primeros días de la All-American Girls Professional Baseball League, la primera liga deportiva femenina de Estados Unidos, fundada en 1943 cuando muchos de los beisbolistas varones participaban de la Segunda Guerra Mundial.

Con ocho episodios, la primera temporada de la serie protagonizada por Abbi Jacobson evoca el espíritu cómico y jovial de la película de los 90 mientras propone una visión más amplia sobre aquel grupo de pioneras.

A League of Their Own - Official Trailer | Prime Video