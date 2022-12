Pero fue justamente esta última película la que le impidió actuar a Brad Pitt en una de las mejores cintas de toda la historia. Estamos hablando de Sueños de Libertad, también llamada Escape a la Libertad.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix y es considerada una de las películas más hermosas de la historia

Brad Pitt, Netflix, peliculas.jpg

Esta película fue protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins y está basada en una novela de Stephen King. En su momento, a Brad Pitt se le ofreció el papel de un preso, pero él prefirió hacer de vampiro en "Entrevista con el...", por el hecho de que allí tendría más minutos en la película. Si bien no se arrepiente de su decisión, sí ha señalado que la gustaría haber estado y no es para menos, ya que para los críticos es una de las mejores que se han hecho hecho.

Otras películas rechazadas por Brad Pitt

Pero hay otros grandes éxitos en los que Brad Pitt tuvo oportunidad de tener un rol protagónico y él prefirió rechazar los papeles. Es conocido el caso de que Keanu Reeves no fue la primera opción para hacer de Neo en Matrix. Brad Pitt fue un serio candidato para el rol, pero le dijo que no. Hoy es imposible imaginar otro Neo que no sea Keanu.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuánto cuesta Netflix Argentina con impuestos desde diciembre 2022

Brad pitt (3).jpg

Sin embargo, esa tendencia a rechazar papeles memorables también se le dio a Brad Pitt en Infiltrados, la película de Martin Scorsese que finalmente protagonizaron Leonardo DiCaprio y Matt Damon. Una lástima.