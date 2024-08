Pelar o no las patatas antes de cocinarlas: esto es lo que dicen la ciencia y los cocineros

Qué dice la ciencia sobre comer patatas con cáscara

Lo primero que hay que saber para responder esta pregunta es que las patatas contienen toxinas naturales llamadas glicoalcaloides, que pueden causar malestar gastrointestinal. Estas toxinas se encuentran principalmente en las partes verdes, los brotes y debajo de la piel de la patata.

Para evitar que comer patatas lleve a algún problema, es importante seguir algunas de las recomendaciones

Almacenarlas en un lugar oscuro, aireado y fresco, ya que la luz impulsa la producción de glicoalcaloides.

No guardarlas en la heladera, ya que así generan acrilamida, una sustancia potencialmente cancerígena.

Comprar patatas que se vayan a consumir en el corto plazo, para evitar que les salgan brotes.

La ciencia además recomienda pelar las papas antes de cocinarlas para bajar hasta en un 50% el contenido de glicoalcaloides. La forma en la que se evitan más es con la fritura, aunque esta trae otros problemas. Si las cocinamos en el horno o en el microondas, también es recomendable pelarlas.

Qué dicen los chefs sobre las patatas con cáscara

Por su parte, son pocos los chefs que recomiendan pelar siempre las patatas. Es más, en la cocina no es raro que se aprovechen los sobrantes para hacer otros platos, que están llenos de sabor.

En algunos países, sobre todo Estados Unidos, las pieles de patatas son chips muy buscados, ya que gracias a sus condimentos son muy sabrosos, y además son tremendamente crocantes.

La cáscara de papa también tiene nutrientes, por lo que no es raro que se recomiende consumirla para aprovecharlos. Si la patata está en buen estado, no está verde y está bien conservada, comerla con piel no debería ser para nada riesgoso.