Las plantas que harán que tu jardín brille con fuerza bajo el sol

Es importante recordar que para que la surfinia florezca bien, debe estar a pleno sol, y que requiere de riego periódico para no marchitarse.

Dalia

dalia.jpg La dalia es una planta que resiste el sol sin problemas.

Si lo que buscamos es que nuestro jardín sea colorido, la dalia es nuestra mejor aliada. Exuberante como pocas, esta planta que viene de México no sólo resiste el sol directo, sino que lo necesita para vivir. Otro de los beneficios de la dalia es que también sirve como planta de interior, siempre que recordemos ponerla en el lugar más iluminado de la casa.

No requiere demasiados cuidados más allá del riego, que debe ser abundante. Es por eso que no es la planta más recomendable para regiones demasiado secas o que están en medio de una sequía. También hay que protegerla del frío en invierno, sobre todo si no queremos tener que plantarlas nuevamente cuando llegue el calor.

Clavelina

clavelina.jpg La clavelina ocupa poco espacio y da mucho color.

Una planta mucho más delicada que las anteriores, y que pueden disfrutar en verano hasta quienes no tienen jardín. Son perfectas para poner en ventanas o balcones pequeños, ya que con su tamaño nos aportan mucho color sin exigir demasiado espacio.

Su beneficio más grande, sin embargo, es que casi no requieren cuidados. Quienes no sepan nada de jardinería pueden confiar en que tendrán éxito con la clavelina, ya que solo hay que regarla. Eso sí, hay que regarla todos los días, si no se marchitará bajo el sol de verano. Curiosamente, es una planta que puede ahogarse, así que hay que ser cuidadosos con la cantidad de agua que le echamos.