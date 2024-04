La burla de Gerard Piqué a María Becerra antes de la final de Kings League

"La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero ¿Bolivia? Joder", comentó en tono irónico el ex jugador. Esto le generó una gran incomodidad a la joven quien sostuvo que podía haber audiencia de ese país viendo el programa.

Gerard Piqué envuelto en una nueva polémica por sus comentarios

Las críticas le están lloviendo al ex jugador del Barcelona. En las redes sociales muchas personas han llamado a Piqué racista, xenófobo e irrespetuoso.

Algunas personas refrescaron la memoria y recordaron que anteriormente Piqué tuvo una actitud similar con Shakira, al tratarla despectivamente de latina.

María Becerra presentó sus próximos lanzamientos en la Kings League

María Becerra participó con un gran despliegue artísitico en la previa de la final de la Kings League. Becerra interpretó IMAN (Two Of Us) y Spicy Margarita (Remix)con Jason Derulo y Michael Bublé.

La joven de 24 años horas más tarde se lució en un nuevo festival de Coachella en California junto a J Balvin, con quien cantó Qué más pues.