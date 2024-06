Emily Ratajkowski llevó el crop top y falda tendencia de la temporada a otro nivel

Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski, la modelo, actriz y escritora estadounidense, nuevamente se lució con el textil más icónico de esta temporada.

Emily Ratajkowski: el top y falda tendencia de la temporada

El crop top y la falda de punto que llevó Emily Ratajkowski son el hot item de este verano. Si no tienes una prenda de este material, es hora de que busques en los armarios de tu familia porque se han usado temporadas atrás y vuelven con todo.

El punto o hilo es muy elegido en la temporada de primavera - verano al ser un material fresco. Además, es muy versátil y resulta muy elegante si lo combinas con sandalias delicadas para un evento.

La actriz lo combinó con una cartera en color cherry -ultra tendencia esta temporada - y unas zapatillas tipo deportivas en negro y print reptil. Además, agregó como accesorio unas gafas de sol estilo shield y unos aretes de plata.

En esta caminata, Emily estuvo acompañada de su mascota.

Emily Ratajkowski celebró su cumpleaños 33

La radiante joven compartió fotos de su cumpleaños. La celebración fue en Italia y festejó junto a su familia en la playa.

En las fotos se la puede ver a Emily Ratajkowski luciendo distintos looks que pueden servir de inspo para tus próximas vacaciones en el mar.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

"Bunch of pictures of a birthday gal in her element: surrounded by some of my favorite people! Thank you for all the lovely birthday wishes. Heart is warmed and belly is tan and full of pasta!", acompañó en su posteo feliz de haber celebrado su cumpleaños con su gente favorita. Además, agradeció todos los amorosos deseos que recibidos. Agregó: "el corazón se calienta, el abdomen está bronceado y lleno de pasta!