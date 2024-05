Emily Ratajkowski luce el naked dress más transparente y no deja nada a la imaginación

Este osado y audaz look de Emily Ratajkowski fue acompañado con un peinado recogido para lucir el escote de su espalda. Además, llevó accesorios con más cristales para brillar aún más.

El make up elegido por los estilistas de Emily Ratajkowski para el evento fue con la nueva tendencia - la moda siempre vuelve- de un marcado delineado de labios en tonos nude, smokey eyes y cejas bien marcadas.

Embed - HIGHSNOBIETY on Instagram: "The #metgala carpet is closing so here’s another look at @emrata in custom @versace."