Además de causar sensación con sus micro-bikinis XS, Rocío Guirao Díaz se sumó al furor de las enterizas ultra cavadas en clave bicolor.

rocio guirao diaz enteriza ibiza.jfif Rocío Guirao Díaz se suma a la enteriza ultra cavada y paraliza Ibiza.

De lo más glamorosa, Rocío apostó por un diseño bicolor off-white con detalles negro y escotazo XL, luciendo como una diva del verano europeo.

Rocío Guirao Díaz fan del animal print

Desde allí, Rocío Guirao Díaz no tardó en imponer tendencia sumándose al furor del estampado animal print, infaltable de la temporada 2025.

rocio guirao diaz ibiza.jfif Desde Ibiza, Rocío Guirao Díaz es la reina del hilo dental animal print ultra cavado.

Posando desde la reposera, Rocío Guirao Diaz presumió su impactante figura tallada en su micro-bikini animal print de leopardo con bombacha culotte ultra cavada.

Rocío Guirao Díaz reina del off white

Desde que se mudó se ha convertido en la guía perfecta para mostrar las últimas tendencias.

Desde Miami, Rocío Guirao Díaz lanzó su propia colección de bikinis y cautivó mostrando el diseño color off-white más audaz de la temporada.

rocio guirao diaz taparrabos 1.avif Desde Miami, Rocío Guirao Díaz paraliza el off-white con su ultra taparrabos XXS.

La rubia se sumó al furor del off-white jugándosela con otro de los infaltables del verano: el bikini taparrabos ultra XXS.

Posando desde la pileta, Rocío Guirao Díaz cautivó como nunca con un taparrabos off-white de lo más cavado y corpiñito tejido con aires boho chic.

rocio taparrabos 2.avif Desde Miami, Rocío Guirao Díaz paraliza el off-white con su ultra taparrabos XXS.

Rocío Guirao Díaz paraliza el verano con sus bikinis

rocio guirao diaz culotte bicolor.jpg Rocío Guirao Díaz le copia a Sol Pérez y cautiva con la microbikini que paraliza el verano.

La top arrancó con los bicolor uno de los favoritos de famosas como Sol Pérez y Coti Romero, entre otras, eligiendo un bikini con bombacha culotte ultra tiro alto en dorado y negro.

Como no podía ser de otra manera el estilo off-white tampoco quedó afuera de sus elecciones luciéndolo súper osada con un taparrabos XXS y pareito al tono.

Rocío Guirao Díaz se suma a las transparencias

En esta oportunidad, Rocío Guirao Díaz fue por todo con las transparencias, la tendencia infaltable de esta temporada primavera-verano 2023/2024 llevándolas de la forma más canchera y sensual.

A diferencia de famosas como Pampita y Moria Casán que han optado por lucirlas en vestidos de lo más glamorosos e impactantes, Rocío Guirao Díaz apostó por un body transparente ultra cavado con estampadoe estilo grafitti.

rocio guirao diaz transparencias.avif Rocío Guirao Díaz se suma a las transparencias y paraliza Miami.

Canchera y juvenil, Rocío Guirao Díaz eligió este body transparente para ir a la playa demostrando cómo lograr un look veraniego fresco y sensual con transparencias para eventos diurnos y más relajados.

Rocío Guirao Díaz habló sobre su cambio físico

Fanática del fitness, la alimentación saludable y el yoga, la modelo hizo una reflexión sobre los cambios en sus hábitos de vida.

Dueña de un cuerpo escultural, Rocío Guirao Díaz compartió una imagen comparando su figura a los 19 años y su figura actual y aprovechó para escribir un mensaje hablando de la importancia de la alimentación consciente. "Ser flaca no es sínonimo de estar saludable. MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacía ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal! Era normal estar cansada, no tener fuerza y enfermarme seguido", comenzó Rocío Guirao Díaz hablando sobre cómo se veía en sus inicios en el modelaje.

rocio guirao diaz antes y despues.jpg "Ser flaca no es estar saludable": Rocío Guirao Díaz mostró su cuerpo a los 19 y a los 39.

"MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20! Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento MEJOR! El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental. Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño", siguió sobre su presente

"La moraleja: te veas como te veas, no des nada por sentado. Si hoy hubiera seguido con mis hábitos de los 20, no estaría disfrutando de mi salud como lo hago ahora", concluyó la diosa en la publicación que recibió el apoyo y likes de colegas como Pampita y Adabel Guerrero, entre otras.

