El antes y después polémico de Amanda Bynes: trastornos, tatuajes y cirugías

actriz amanda bynes (3).png

Qué le pasó a Amanda Bynes: el antes y después

Más allá de la increíble presión que todos los artistas sufren al mantenerse expuestos constantemente a las cámaras de televisión y paparazzis, en el caso de la actriz Amanda Bynes se sumó un detalle muy particular. En un documental llamado 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', se dieron a conocer los datos del ambiente de abusos que los jóvenes de Nickelodeon vivieron tras las cámaras.

actriz amanda bynes (4).png

Con apenas siete años, Amanda Bynes era una de las caras del canal y hasta tuvo su propio show llamado "El show de Amanda". Por otro lado, tuvo la oportunidad de formar parte de producciones como: Un gran mentiroso, La telaraña de Charlotte 2, Lo que una chica quiere y Robots, entre muchas otras películas y series.

►TE PUEDE INTERESAR: El antes y después de Alba Flores, actriz de "La Casa de Papel"

actriz amanda bynes (1).png

Para el año 2010, Amanda Bynes decidió dar un paso al costado y dejar de lado su vida como actriz. Tras su retiro, la joven fue arrestada en múltiples ocasiones y luego fue diagnosticada con desorden bipolar; sin embargo, esto no fue todo porque más adelante estuvo relacionada a escándalos con sustancias tóxicas.

actriz amanda bynes (2).png

El cambio radical que Amanda Bynes tuvo en su vida fue tanto que se le nota a simple vista porque su imagen y aspecto ya no es el mismo. Actualmente, la actriz tiene cerca de cuarenta años y muestra un cabello castaño muy largo, múltiples cirugías estéticas y rostro enfermo.