Así luce hoy Dennis Quaid, el padre de Lindsay Lohan en la película "Juego de Gemelas"

Cómo se ve hoy Dennis Quaid de "Juego de gemelas"

Aunque se trata de una producción muy consumida por el público infantil, "Juego de Gemelas" es una película de romance y drama familiar. Tuvo su magistral estreno en el año 1998 y catapultó a la fama a Lindsay Lohan.

actor juego de gemelas (1).png

Esta película se trata de una adaptación de "Las dos Carlotas" escrita por Erich Kastner. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, terminó recaudando 92 millones y siendo todo un éxito.

Entre los protagonistas, se encuentra el actor Dennis Quaid, quien interpretó el papel de Nicholas Parker. Este hombre era, nada más y nada menos que, el padre de Annie y Hally, encarnadas por Lindsay Lohan en su debut en el cine.

actor juego de gemelas (4).png

Este actor nació en el año 1954, por lo que tenía 44 años al momento del estreno de la película. Ahora, en el 2024, Dennis Quaid ya cumplió 70 años y se ve totalmente diferente a como se lo vio en "Juego de Gemelas".

actor juego de gemelas (3).png

En su carrera como actor, Dennis Quaid tuvo una gran participación en la serie "Breaking Away" y, desde ese entonces, se enfocó por completo en ese tipo de trabajo. Además, actuó en otras producciones como Frecuency, Vantage Point, Far From Heaven y muchos más.

actor juego de gemelas.png

Incluso, el periódico británico The Guardian lo nombró como uno de los mejores actores que nunca fue destacado por alguna nominación o premio de la Academia. En el 2024, se destacó por interpretar al Presidente Ronald Reagan en la película Reagan.