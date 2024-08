Así es la descomunal casa que Jim Carrey puso en venta en Los Ángeles: desniveles, inmensos jardines y más.

jim carrey casa.png

Jim Carrey y la particular casa que vende

“Ha sido un santuario para mí, pero no paso mucho tiempo allí ahora y quiero que alguien más disfrute de ella como yo lo he hecho”, expresó Jim Carrey en una entrevista con el New York Post y abrió su corazón dejando ver lo que siente por un espacio que fue su hogar durante mucho tiempo.

jim carrey casa (2).png

La excéntrica casa de Jim Carrey está ubicada en el vecindario Brentwood y el terreno donde está construida es de 8.000 metros cuadrados. En lo que respecta a la mansión en sí, abarca 1.179 metros cuadrados y está en venta a casi 30 millones de dólares, precisamente 28.9.

jim carrey casa (3).png

Según lo que ha sido descubierto por algunos medios de comunicación, la residencia del actor tiene 5 habitaciones, 6 baños completos y 3 medios baños. La luz natural y espacios artísticos no faltan para Jim Carrey, quien decidió ir por la pintura cuando se alejó de las películas.

jim carrey casa (5).png

Por otro lado, en lo referido al exterior, destaca un gran jardín de vegetales cultivados y hasta un árbol de copa gigantesca que le ha servido durante años para realizar meditación. Jim Carrey también cuenta con una cancha de tenis, pileta para relajarse y hasta un sauna.

jim carrey casa (4).png

Quienes han tenido la suerte de ingresar a la mansión de Jim Carrey, aseguran que el detalle clave del interior es la presencia de Art Decó y un cine para que pueda disfrutar de las mejores cintas que él considere.