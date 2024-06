Aitana sufre un problema de salud que no todos conocen ¿de qué se trata?

Aitana y su problema de salud constante

Hace algunos años atrás, Aitana estuvo en el centro de una gran polémica cuando promocionó un combo especial que lanzó junto a McDonald's. Como todos los fanáticos de la famosa cadena de comida rápida, ella tiene sus propios caprichos a la hora de pedir su plato.

Esta razón la llevó a crear su propio mc combo llamado "McAitana". El mismo estaba conformado por una hamburguesa de pollo con bacon, cebolla y lechuga. Además, la acompaña con extra queso cheddar y cuatro McNuggets con salsa BBQ, papas fritas con ketchup y Coca-Cola Zero como refresco.

Aunque todo parecía salir bien, el proyecto se cayó cuando Aitana dio a conocer que tiene celiaquía. Este importante problema de salud la convierte en una persona intolerante al gluten y le impide comer su propio combo en McDonald's.

Para defenderse de las criticas que llegaron a ella, Aitana dijo: "Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú".

En paralelo a este caso particular, Aitana también sufre de alergia a una fruta. El alimento en cuestión es la piña, fruta que nunca podrá consumir porque le produce malos síntomas de salud.