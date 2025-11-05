Melendi celebra sus 20 años de carrera con un show imperdible en Mendoza

Melendi, consolidado como uno de los artistas de mayor éxito en España y América Latina gracias a la picardía de sus letras, su talento interpretativo y su mágica conexión con el público, llega a Mendoza avalado no solo por dos décadas de trayectoria, aino también por millones de espectadores han sido testigos a lo largo de su carrera de su espectacular puesta en escena.

El tour del cantante de "Sin noticias de Holanda" también incluye otras fechas en el país: se presentará el 10 de noviembre en Quality Arena de Córdoba y el 16 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires (con las últimas entradas disponibles).

Embed - Melendi - Gracias Por Venir (Video Oficial)

Melendi en Mendoza: más sobre el artista español

20 años después de su debut discográfico, "Sin noticias de Holanda", Melendi se mantiene firme como uno de los grandes protagonistas de la escena musical española y latinoamericana. Es un logro al alcance de muy pocos, labrado con una combinación de talento, constancia y buenas canciones.

Melendi suma 24 discos de Platino en España y 3,5 millones de ejemplares vendidos en su carrera, con el récord de liderar las ventas en España durante tres años consecutivos. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que le convirtió en 2019 en el artista español más escuchado de todos los tiempos en la Península Ibérica en Spotify, pero también en el más buscado en Amazon.

El cantautor español cuenta con siete millones de oyentes mensuales en Spotify. Fuera de las fronteras españolas, la nominación a los Latin Grammy a Mejor Canción del Año en 2017 por "Desde que estamos juntos" confirmó su perfil internacional.

Su disco “20 años sin noticias” lanzado en 2023 pone en valor ese bagaje y, en especial, aquel primer álbum que dio el espaldarazo de salida a su trayectoria como Melendi y le otorgó un reconocimiento sellado con cuatro discos de platino.

Comenzaba una carrera que ya había tenido un experimento incipiente en el grupo El bosque de Sherwood, pero que a partir de ahí se transformaría en algo muy serio.

Si triunfó con "Sin noticias de Holanda", no menos éxito lograría con sus siguientes álbumes: