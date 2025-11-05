Deborah De Luca en Quinta Las Rosas

La productora Endless Sound es la encargada de esta gran cita para los amantes del techno. Las entradas para el evento se encuentran disponibles exclusivamente a través de la plataforma @venti.app, en su preventa LAST CALL. La opción de Backstage ya se encuentra agotada.

Dueña de un sonido potente y emocional, De Luca se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del techno mundial. Su energía magnética en el escenario y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura de culto dentro del circuito electrónico global, fusionando el techno más crudo con melodías intensas y pasajes atmosféricos.