Deborah De Luca en Quinta Las Rosas

La aclamada DJ italiana, Deborah De Luca, regresa a Mendoza para un show memorable: el primer evento outdoor de la temporada, que se realizará el jueves 14 de noviembre en Quinta Las Rosas (callejón Escorhiuela 2042, Rodeo de la Cruz).
La productora Endless Sound es la encargada de esta gran cita para los amantes del techno. Las entradas para el evento se encuentran disponibles exclusivamente a través de la plataforma @venti.app, en su preventa LAST CALL. La opción de Backstage ya se encuentra agotada.
Dueña de un sonido potente y emocional, De Luca se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del techno mundial. Su energía magnética en el escenario y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura de culto dentro del circuito electrónico global, fusionando el techno más crudo con melodías intensas y pasajes atmosféricos.
Originaria del sur de Italia, Deborah comenzó su carrera en Nápoles, la ciudad que moldeó su identidad musical, y a lo largo de los años ha llevado su sello napolitano a los festivales y clubes más importantes del planeta.
Esta noche especial para dar inicio a la temporada open air contará además con un destacado line up de talentos nacionales: @descoqueo, @klarenzmusic B2B @koda_ar_ y @temazkalofficial acompañarán a la estrella italiana.
Una cita imperdible bajo las estrellas, con la fuerza inconfundible de una artista que representa la esencia de la pista: pura energía, pasión y elegancia.