De las calles de Ciudad al Teatro Mendoza: La Banda Viajera presenta su "Edición Deluxe"

Con el paso del tiempo, la banda consolidó su formación actual con Gonzalo Gorordo en batería y Eduardo “Yayi” Barrera en guitarra, ampliando su propuesta y profesionalismo.

Desde entonces, su música gira por todo el país -San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario e incluso a Chile- representando el espíritu mendocino con su característico sonido y energía.

El show que LBV prepara para el sábado será el broche de oro de una trayectoria que combina esfuerzo, talento y conexión con el público.

La “Edición Deluxe” fue pensada como una gran celebración: una ppropuesta para reencontrarse con su comunidad de seguidores, revivir clásicos del rock de todos los tiempos y compartir escenario con artistas invitados que sumarán su talento a una velada inolvidable.

Los integrantes actuales de La Banda Viajera son:

Alejandro Ladislao Rodríguez (voz y guitarra).

Gonzalo Gorordo (batería y voz).

Maximiliano Mirallas (bajo y voz).

Eduardo “Yayi” Barrera.

La Banda Viajera no solo lleva la música a distintos escenarios, sino también un mensaje: el arte puede nacer en cualquier esquina y llegar tan lejos como los sueños lo permitan.

Su historia demuestra que la pasión y el compromiso pueden convertir una simple tocada callejera en un fenómeno que trasciende fronteras.