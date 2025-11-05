Este sábado 8 de noviembre a las 21 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) La Banda Viajera presenta su show mas importante "Edición Deluxe", un espectáculo que promete ser una fiesta de música, energía y emoción. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.
De las calles de Ciudad al Teatro Mendoza: La Banda Viajera presenta su "Edición Deluxe"
El grupo que nació en la calle San Martín y conquistó el país celebra su trayectoria con un show imperdible, lleno de clásicos del rock y artistas invitados
La historia de La Banda Viajera es un ejemplo de pasión y perseverancia. Todo comenzó en 2016, cuando dos músicos callejeros, Pablo Merlo (batería) y Diego Lorca (guitarra), unieron fuerzas para tocar rock en plena calle San Martín, en el corazón de la Ciudad de Mendoza. Poco después se sumaron Alejandro Ladislao Rodríguez (voz) y Maximiliano Mirallas (bajo), para dar origen a la primera formación del grupo.
Con sus recitales espontáneos, LBV se ganó el cariño de los mendocinos y turistas que los descubrieron entre esquinas, plazas y veredas capitalinas. El “boca en boca” los llevó rápidamente a escenarios más grandes: bares, eventos privados y festivales.
Con el paso del tiempo, la banda consolidó su formación actual con Gonzalo Gorordo en batería y Eduardo “Yayi” Barrera en guitarra, ampliando su propuesta y profesionalismo.
Desde entonces, su música gira por todo el país -San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario e incluso a Chile- representando el espíritu mendocino con su característico sonido y energía.
El show que LBV prepara para el sábado será el broche de oro de una trayectoria que combina esfuerzo, talento y conexión con el público.
La “Edición Deluxe” fue pensada como una gran celebración: una ppropuesta para reencontrarse con su comunidad de seguidores, revivir clásicos del rock de todos los tiempos y compartir escenario con artistas invitados que sumarán su talento a una velada inolvidable.
Los integrantes actuales de La Banda Viajera son:
- Alejandro Ladislao Rodríguez (voz y guitarra).
- Gonzalo Gorordo (batería y voz).
- Maximiliano Mirallas (bajo y voz).
- Eduardo “Yayi” Barrera.
La Banda Viajera no solo lleva la música a distintos escenarios, sino también un mensaje: el arte puede nacer en cualquier esquina y llegar tan lejos como los sueños lo permitan.
Su historia demuestra que la pasión y el compromiso pueden convertir una simple tocada callejera en un fenómeno que trasciende fronteras.