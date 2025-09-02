Volkswagen Goldstein presentó el nuevo SUVW que marca un hito en el mercado: el Tera

Diseño innovador y adaptado a la región

El Tera fue desarrollado exclusivamente para América Latina, con el objetivo de responder a las tendencias actuales del mercado.

Sus proporciones robustas, la marcada impronta frontal y una trasera esculpida le confieren una identidad propia. A esto se suma un sistema de iluminación LED de última generación, con una firma lumínica distintiva y un innovador efecto visual en los faros traseros, que lo convierten en un referente dentro de su categoría.

Gama y equipamiento

El nuevo SUVW se integra a un segmento en plena expansión y se ofrece en cuatro versiones diseñadas para distintos perfiles de clientes:

Trend: versión de entrada, equipada con transmisión manual y motor MSI de 110 CV.

versión de entrada, equipada con transmisión manual y motor MSI de 110 CV. Comfort: incorpora motor turbo 170 de 101 CV asociado a una caja automática Tiptronic de 6 marchas, sumando diseño, tecnología y confort.

incorpora motor turbo 170 de 101 CV asociado a una caja automática Tiptronic de 6 marchas, sumando diseño, tecnología y confort. High: pensada para quienes priorizan la seguridad y el confort, integra control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB), sistema de acceso y arranque sin llave “Keyless” y tapizados en cuero ecológico.

pensada para quienes priorizan la seguridad y el confort, integra control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB), sistema de acceso y arranque sin llave “Keyless” y tapizados en cuero ecológico. Outfit: tope de gama, con un diseño exclusivo y un completo paquete de seguridad que incluye asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y asistente de tráfico cruzado trasero.

El Tera también cuenta con un tablero digital de 10 pulgadas, sistema multimedia VW Play Connect, carga inalámbrica de dispositivos, iluminación ambiental configurable y un completo paquete de asistencias a la conducción.





1 Tera Volkswagen Goldstein realizó en Mendoza la presentación del Volkswagen Tera

La versión inicial arranca con un precio de $29.900.000 más gastos de entrega. Y para el lanzamiento, fábrica ofrece una financiación de hasta $12.500.000 con un TNA del 0% en 9 meses. Actualmente Goldstein cuenta con entrega inmediata en todas las versiones.

Detalles únicos e interacción con el usuario

Uno de los aspectos más originales del modelo son los llamados “guiños ocultos”: pequeños símbolos e inscripciones distribuidos en diferentes sectores del vehículo que homenajean a modelos históricos de la marca y generan un vínculo lúdico con los usuarios.

Un nuevo capítulo para Volkswagen Goldstein

Con el lanzamiento del Tera, Volkswagen Goldstein reafirma su apuesta por un SUV que combina tecnología, diseño y versatilidad, y que promete convertirse en una opción de referencia para quienes buscan un vehículo dinámico, atractivo y conectado con su estilo de vida.

La presentación en Mendoza se llevó a cabo en el concesionario de Volkswagen Goldstein y reunió a clientes, medios de comunicación e invitados especiales en un evento exclusivo.

Con la llegada del Tera, Grupo Goldstein reafirma su compromiso de poner al alcance de sus clientes las últimas novedades de Volkswagen, respaldadas por un servicio profesional y una experiencia de compra de primer nivel.



Quienes quieran conocer de cerca el nuevo modelo podrán hacerlo en el concesionario ubicado en Catamarca 586, Ciudad, o comunicarse al (261) 425-3400 / Whatsapp (261) 382 0135 para más información.