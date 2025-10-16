Una aerolínea de Estados Unidos se declara en quiebra: los motivos por los que esta empresa deja de volar

Verijet inició sus operaciones en 2020 y al principio ofrecía viajes en un radio de 965 kilómetros desde Orlando. Con el tiempo, la aerolínea expandió sus servicios con despegues desde California, el noreste de Estados Unidos y también Canadá.

Los clientes que deseaban utilizar los servicios de Verijet podían adquirir una JetCard. El costo para acceder a los vuelos de esta empresa partía de un mínimo de 4.500 dólares por hora.

avion veruijet Esta empresa se dedicaba a los viajes de lujo.

Esta aerolínea utilizaba el lujoso jet Cirrus Vision, una aeronave con una velocidad de crucero de 574 kilómetros por hora. En su interior podían viajar hasta siete pasajeros, lo que marcaba el perfil exclusivo del servicio.

No es la única aerolínea con problemas

La empresa se acogió al Capítulo 7 de la ley de quiebra, un procedimiento que ayuda a las empresas a liquidar la mayor parte de sus deudas, pero que implica el fin de la actividad comercial.

El caso de Verijet es diferente al de otras compañías que atraviesan dificultades. Spirit Airlines, otra aerolínea de Estados Unidos, también solicitó la protección por bancarrota, pero bajo el Capítulo 11, que le permite reestructurarse para seguir operando.

Sus directivos anunciaron un plan para salvar a la empresa que incluye la reducción de su flota a cien aviones y la suspensión de servicios a doce ciudades. La drástica medida busca un ahorro de cientos de millones de dólares para evitar la quiebra total.