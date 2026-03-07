Supervielle reafirma su liderazgo en Mendoza durante la Vendimia 2026

Durante el evento, Patricio Supervielle, Presidente del Directorio y CEO de Grupo Supervielle resaltó: “Es un verdadero honor compartir una nueva celebración de la Vendimia, una fiesta que expresa como pocas el espíritu de Mendoza: trabajo, esfuerzo, paciencia y visión de largo plazo. Para Grupo Supervielle esta provincia es una de nuestras plazas más importantes. Por eso, además de brindar soluciones financieras, queremos ser parte activa de la comunidad. Impulsamos iniciativas de educación financiera, inclusión y desarrollo sostenible, porque creemos que el crecimiento económico debe ir acompañado de desarrollo social.”

Palabras del Gobernador de Mendoza

Por su parte, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó sobre el rol estratégico de Supervielle para Mendoza: “Para Mendoza es imprescindible, por ser una estructura puramente de pymes, la necesidad de tener crédito. Y Supervielle es un banco que puede ayudar mucho a nuestra producción, a nuestra matriz productiva que está en reformulación, con nuevas actividades, con viejas actividades que ya hacemos bien y que tenemos que reconvertirnos en otras y con nuevas agregar, como es el caso de la minería, donde estamos haciendo una apuesta muy fuerte y necesitamos que nuestras pymes participen”

Supervielle (2) El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó sobre el rol estratégico de Supervielle para Mendoza.

Asimismo, Supervielle acompaña como sponsor el Foro de Inversiones & Negocios organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM), un espacio que reúne a líderes empresariales y autoridades para analizar oportunidades de inversión y los desafíos del crecimiento económico local.

En línea con este compromiso, el Directorio de Grupo Supervielle realizó en Mendoza su reunión trimestral, una decisión que refuerza la relevancia estratégica de la provincia dentro del plan de negocios de la entidad y su vocación de seguir invirtiendo en el desarrollo regional.

La agenda vendimial se completa con la tercera edición de los encuentros de networking con clientas empresarias del Banco, en el marco del ciclo “Al Mando”, que se realiza en la prestigiosa bodega de Susana Balbo.

Además, la entidad ofrece beneficios en gastronomía y bodegas entre otros rubros para que sus clientes puedan disfrutar de las celebraciones de Vendimia.

Con su participación en la Vendimia 2026, Supervielle ratifica su compromiso con el presente y futuro de la provincia.