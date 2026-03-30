Mendoza Bureau renueva su cúpula con un plan ambicioso para reactivar el turismo de reuniones

Como secretaria fue nombrada Silvana Biagiotti, directora de Smart Congresses, empresa organizadora de congresos que se encuentra en el top 5 de las más importantes de Argentina, única empresa certificada en su actividad con normas ISO en Argentina y pionera en congresos sostenibles. Y, como prosecretario, fue designado Mauricio Badaloni, director de Andesmar Transportes y Turismo, quien además es secretario UIM y pro tesorero UIA. Andesmar tiene una flota de corta y larga distancia con más de 370 unidades con operación en Argentina, Chile y Perú.

Bureau 2026 (2) Mendoza Bureau está integrada por más de 40 empresas que brindan servicios en la industria de reuniones y componen la cadena de valor en el sector del turismo.

Como tesorera ejercerá Jorgelina Avellaneda, gerente general de Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza, Arena Maipú, representante del centro privado de entretenimientos más importante de Mendoza y entre los más importantes de Argentina. El protesorero es Santiago Laugero, director de Portal Plaza Suites, actual presidente de la Federación Económica de Mendoza, que representa a más de 60 cámaras territoriales y sectoriales de la provincia, y secretario de la Cámara Hotelería de Mendoza.

Acompañarán como vocales titulares: Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza, Hotel 5* y representante Regional Centro y Cuyo de la Asociación de Hoteles y Turismo (AHT), que representa a 54 hoteles; y Roberto Riedel, director de Mendoza Hollidays, una de las empresas de turismo más importante de Mendoza, especializada en incentivos, corporativos y empresariales.

Como vocales suplentes fueron nombrados: Julia Zuccardi, responsable de Hospitalidad de Bodegas Santa Julia y Zuccardi Valle de Uco, una de las bodegas emblemáticas y más representativas del país; y Ariel Fioretti, director de Expoandina, empresa de servicios de infraestructura para armado de ferias, congresos y exposiciones.

En la comisión revisora de cuentas está Gustavo Ledesma, director de Congress Rental Mendoza, empresa referente en servicios audiovisuales y tecnología para eventos en Argentina y Uruguay, especializada en congresos, convenciones y experiencias de gran escala.

También se sumó como revisora de cuentas Lilia Sance, licenciada en comunicación social, representante de Bodega y Restaurante Casa Vigil y de Angélica cocina Maestra, ambos restaurantes referentes indiscutibles del vino y la gastronomía argentina con reconocimiento internacional de estrellas Michelin y estrella verde. Su director creativo y enólogo es Alejandro Vigil, considerado uno de los enólogos más influyentes en el mundo del vino.

El tercer integrante de esta comisión es Facundo Tapia, director de Tapia Multimedia, reconocido empresario, prestador de servicios de tecnología audiovisual, especializado en grandes espectáculos artísticos y eventos

El relanzamiento del Mendoza Bureau se realizó este jueves 26 de marzo, en el Hotel Hilton Mendoza. La nueva comisión presentó el Plan Operativo de Acción 2026-2028, que busca potenciar el destino Mendoza para atraer congresos, reuniones empresariales y eventos sociales, que generen actividad y empleo para el turismo de la provincia.

La estrategia conjunta se resume en nueve objetivos:

Desarrollo de estrategia digital para potencial el Destino Mendoza.

Identificación, Postulación y Captación de congresos y reuniones, ferias, exposiciones, viajes de incentivos, eventos corporativos y deportivos nacionales e internacionales.

Promocionar el Destino Mendoza como sede de turismo de reuniones en las principales ferias del segmento.

Promocionar la captación de Bodas de Destino.

Desarrollar nuevos productos.

Plan de fidelización de socios del bureau.

Plan de S

Observatorio de Turismo de Reuniones.

Presupuesto de Acciones equilibrado con aportes conjuntos entre sector público y sector privado.

Respecto a su designación, Miguel Osimani expresó: “Es un honor que los socios del Bureau hayan confiado en mí para presidir esta institución durante el período 2026-2028. Asumo este rol con mucha responsabilidad y con el firme compromiso de trabajar junto a todos sus socios para el crecimiento de Mendoza como destino del turismo de reuniones”.

El nuevo presidente explicó: “El turismo de reuniones es una herramienta clave para el desarrollo económico de nuestra provincia. El visitante de negocios gasta más que el turista tradicional, y ese impacto se siente en los hoteles, los restaurantes, el transporte, los servicios. Cada congreso y evento que traemos a Mendoza mueve la economía local con un derrame que favorece a varios sectores”.

Mendoza tiene todo para ser un destino de reuniones de primer nivel. Por eso, el objetivo de la nueva comisión es trabajar para activarlo, promocionarlo y potenciarlo. “Vamos a generar vínculos con quienes toman decisiones para que Mendoza esté presente y bien posicionada donde se deciden los grandes eventos. Pero sobre todo, quiero trabajar con cada uno de los miembros del Bureau para convertir ese potencial en hechos concretos, en eventos reales, en oportunidades de negocio para todos”, destacó Osimani.

La misión de Mendoza Bureau

Mendoza Bureau es una organización sin fines de lucro compuesta por empresas privadas, (hoteles 5, 4 y 3 estrellas, empresas de tecnología aplicada a eventos, organizadores de congresos, empresas de turismo, bodegas, restaurantes) vinculadas directamente con la industria del turismo de la ciudad de Mendoza.

La visión de Mendoza Bureau se fundamenta en posicionar a Mendoza como uno de los principales destinos dentro de Argentina, Latinoamérica y el mundo en el turismo de reuniones, sustentado por la satisfacción de sus visitantes mediante la prestación de servicios de altísima calidad y la excelencia de sus profesionales y contribuir directamente al desarrollo de la sociedad de manera responsable y comprometida con el medioambiente, para preservar los escenarios naturales de la provincia. Y sus objetivos son promover a Mendoza como destino de congresos, brindar servicios de primer nivel para la realización exitosa de todo tipo de reuniones y estimular el desarrollo de la oferta turística para superar las expectativas de los visitantes.

El turismo de reuniones atrae a una gran cantidad de personas que gastan de 2 a 3 veces más que un turista tradicional y se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del sector turismo. De acuerdo con la información más reciente del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones de Argentina y organismos internacionales, este segmento se ha consolidado como uno de los más estratégicos y dinámicos de la actividad turística, tanto a nivel global como nacional, por su capacidad de generar alto impacto económico, reducir la estacionalidad y potenciar las economías regionales.Mendoza continúa posicionándose entre los principales destinos del país para la realización de eventos, integrando el ranking nacional de ciudades sede y fortaleciendo su proyección como plaza competitiva en el ámbito internacional.