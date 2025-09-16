Masters of Food & Wine 2025: Estrellas del vino y la cocina

Park Hyatt Mendoza celebra una nueva edición de Masters of Food & Wine, el evento que une lo mejor de la gastronomía y el vino en una noche de excelencia y distinción el día Viernes 19 de septiembre a las 20 hs.
En 2025, la propuesta se viste de gala con “Estrellas del vino y la cocina”, una edición inspirada en la Guía Michelin 2024/2025, que reúne a chefs galardonados, recomendados y mencionados por la prestigiosa publicación.
Augusto García (Zonda Cocina de Paisajes), Branko Vaccaro (Reliquia), Flavia Amad (Osadía de Crear), Franco Canzano (Park Hyatt Mendoza, anfitrión), Iván Azar (Casa Vigil), Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo (Angélica Cocina Maestra), Juan Simonte (Palacio Duhau Park Hyatt Mendoza), Mariano Gallego (Brindillas), Patricia Courtois (5 Suelos), Sebastián Raggiante (Raggio Osteria) y Sebastián Weigandt (Azafrán).
Altieri, Bemberg, Casarena, Catena, Clos de los Siete, Colomé, Corazón del Sol, Cuvelier de Los Andes, Diamandes, El Relator, Finca La Anita, Lagarde, Las Perdices, Luigi Bosca, Piatelli, Rolland Wines, Schroeder, Trivento, Vistalba, Susana Balbo, Zuccardi, Ruca Malen y Nieto Senetiner.
Una velada que invita a descubrir la perfecta armonía entre la alta cocina y los grandes vinos argentinos, en un encuentro donde cada detalle está diseñado para emocionar los sentidos.
La velada estará acompañada de una propuesta sensorial por el spa de Park Hyatt Mendoza, Kaua Club & Spa y espectaculo musical sorpresa.
Main Sponsor: Macro Selecta Eco de los Andes ,JC Lorenzo Emerald Salud Desarrollos Trama Anagenna, Crongress Rental, RCRCristalería Italiana, Ricky Videla, Aguero Yañez, Igna Aguinaga, Nespresso, Ribella Vermouth, Villa Elina, Arabia Gardens y Fly Center