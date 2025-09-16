Masters of Food & Wine 2025: Estrellas del vino y la cocina

food wine Una edición inspirada en la Guía Michelin, que reúne a chefs galardonados.

Chefs invitados

Augusto García (Zonda Cocina de Paisajes), Branko Vaccaro (Reliquia), Flavia Amad (Osadía de Crear), Franco Canzano (Park Hyatt Mendoza, anfitrión), Iván Azar (Casa Vigil), Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo (Angélica Cocina Maestra), Juan Simonte (Palacio Duhau Park Hyatt Mendoza), Mariano Gallego (Brindillas), Patricia Courtois (5 Suelos), Sebastián Raggiante (Raggio Osteria) y Sebastián Weigandt (Azafrán).

Bodegas participantes

Altieri, Bemberg, Casarena, Catena, Clos de los Siete, Colomé, Corazón del Sol, Cuvelier de Los Andes, Diamandes, El Relator, Finca La Anita, Lagarde, Las Perdices, Luigi Bosca, Piatelli, Rolland Wines, Schroeder, Trivento, Vistalba, Susana Balbo, Zuccardi, Ruca Malen y Nieto Senetiner.

Una velada que invita a descubrir la perfecta armonía entre la alta cocina y los grandes vinos argentinos, en un encuentro donde cada detalle está diseñado para emocionar los sentidos.

La velada estará acompañada de una propuesta sensorial por el spa de Park Hyatt Mendoza, Kaua Club & Spa y espectaculo musical sorpresa.

Entradas

Los tickets ya se encuentran a la venta a través de la Boletería Digital de Hyatt.

Valor general: ARS 90.000

Main Sponsor: Macro Selecta Eco de los Andes ,JC Lorenzo Emerald Salud Desarrollos Trama Anagenna, Crongress Rental, RCRCristalería Italiana, Ricky Videla, Aguero Yañez, Igna Aguinaga, Nespresso, Ribella Vermouth, Villa Elina, Arabia Gardens y Fly Center