Maratón Territorio Yacopini: El running mendocino se prepara para una jornada de celebración y deporte

La Maratón Territorio Yacopini es una experiencia que va más allá de la competencia. Los corredores disfrutarán de un kit completo que incluye remera oficial, medalla finisher y obsequios de los sponsors. Al finalizar la carrera, los participantes podrán relajarse y compartir en un Coffee Rave, un espacio único con música y el servicio de White Shark Coffee y Punto Healthy, quienes aportarán un toque distintivo al evento.

Beneficios y acreditaciones

Los clientes de Territorio Yacopini, de las marcas Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Ducati y Usados, podrán inscribirse sin cargo (cupos limitados). Las inscripciones se realizan a través del siguiente link: www.territorioyacopini.com.ar/maraton

La acreditación y el retiro de kits se llevarán a cabo el sábado 27 de septiembre, de 12:00 a 18:00 horas, en el Concesionario Territorio Yacopini.

Marcas que acompañan

Esta edición especial cuenta con el apoyo de instituciones y marcas destacadas, como el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Godoy Cruz, junto a Maxi, Dermaglós, Samaco, Mantello Neumático, Bodega Estancia Mendoza y Sport Club.