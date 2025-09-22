Inicio empresas Territorio Yacopini
Maratón Territorio Yacopini: El running mendocino se prepara para una jornada de celebración y deporte

El domingo 28 de septiembre de 2025, el running vuelve a ser protagonista en Godoy Cruz con la sexta edición del Maratón Territorio Yacopini, “ Marca la Diferencia”.

Por UNO
Llega la sexta edición del Maratón Territorio Yacopini

Llega la sexta edición del Maratón Territorio Yacopini, “ Marca la Diferencia”.

Este año, el evento cobra un significado especial al celebrar 19 años de apoyo al deporte por parte de la empresa, reuniendo a la comunidad en una carrera con ambiente familiar y organización profesional.

La carrera contará con las distancias de 10K y 5K en categorías generales y por edades para damas y varones.

El punto de encuentro, largada y llegada será el Concesionario Territorio Yacopini (San Martín Sur 600, Godoy Cruz). La carrera dará inicio a las 9:30 horas y contará con las distancias de 10K y 5K en categorías generales y por edades para damas y varones.

La Maratón Territorio Yacopini es una experiencia que va más allá de la competencia. Los corredores disfrutarán de un kit completo que incluye remera oficial, medalla finisher y obsequios de los sponsors. Al finalizar la carrera, los participantes podrán relajarse y compartir en un Coffee Rave, un espacio único con música y el servicio de White Shark Coffee y Punto Healthy, quienes aportarán un toque distintivo al evento.

Al finalizar la carrera, los participantes podrán relajarse y compartir en un Coffee Rave.

Beneficios y acreditaciones

Los clientes de Territorio Yacopini, de las marcas Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Ducati y Usados, podrán inscribirse sin cargo (cupos limitados). Las inscripciones se realizan a través del siguiente link: www.territorioyacopini.com.ar/maraton

La acreditación y el retiro de kits se llevarán a cabo el sábado 27 de septiembre, de 12:00 a 18:00 horas, en el Concesionario Territorio Yacopini.

Marcas que acompañan

Esta edición especial cuenta con el apoyo de instituciones y marcas destacadas, como el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Godoy Cruz, junto a Maxi, Dermaglós, Samaco, Mantello Neumático, Bodega Estancia Mendoza y Sport Club.

