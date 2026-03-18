ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y opciones de compra de hasta 50% de descuento en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline durante todo el día.
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Llega una nueva "Noche de Mâs Ofertas" con increíbles oportunidades de 2x1 y productos con hasta 50% de descuento
Este jueves 19 de marzo, ChangoMâs extenderá el horario de atención en sus tiendas de todo el país para ofrecer a sus clientes una noche llena de promociones, descuentos y oportunidades de financiación
Este jueves 19 de marzo las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 14hs. Además, todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline desde las 8AM.
¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?
- Oportunidad de 2x1 en productos de limpieza para lavavajillas, pañales, toallitas húmedas, artículos varios de almacén, en todos los helados, papel higiénico y rollos de cocina de marcas seleccionadas. Además, en almohadas y artículos de decoración seleccionados. También en trajes de baño, bermudas, shorts, sandalias y ojotas para toda la familia, medias, ropa interior y solares corporales (exclusivos socios MâsClub).
- Oportunidad de 3x2 en todas las pastas, conservas de pescados y jugos en polvo. Además, en vinos, espumantes, cervezas, gaseosas, aguas, sodas e isotónicas.
- Opción del 70% en la segunda unidad de todos los quesos y fiambres feteados. Además, en tapas de empanadas y pascualinas de marca líder.
- Opción del 20% de descuento en la compra de conservas de frutas y vegetales, legumbres y granos secos y en todas las salsas.
- 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en la compra en todas las valijas de viaje.
- 50% de descuento en indumentaria y calzado para la vuelta al cole.
Además, los siguientes especiales en ELECTRO
- Hasta 50% de descuento en freidoras de aire y procesadoras de marcas seleccionadas.
- 10% en microondas de marcas seleccionadas.
- 20% en afeitadoras de marcas seleccionadas.
ChangoMâs abre las puertas de sus sucursales y pone a disposición una amplia selección de productos a precios accesibles para vivir una imperdible Noche de Mâs Ofertas.