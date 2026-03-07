ChangoMâs invita a sus clientes a la "Gran Feria de Liquidación"

Productos con descuentos exclusivos

Se trata de una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos en las categorías de bazar, electro, muebles, maquillaje, decoración del hogar, fragancias, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otras.

Hasta el domingo 8 de marzo, los clientes tendrán a disposición descuentos del 60%, 50% y hasta 40% en diferentes productos para renovar el hogar y aprovechar miles de artículos a precios únicos en todas las sucursales ChangoMâs del país y a través de la plataforma de eCommerce MâsOnline.