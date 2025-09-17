Llega eCommerce Go Mendoza: un evento fundamental para el desarrollo de la economía digital

Además, se profundizará en el impacto de la inteligencia artificial, con especial foco en cómo esta tecnología está transformando la forma en que los usuarios buscan y las marcas se conectan con ellos.

GGS_7795 Una agenda pensada para abordar los desafíos y oportunidades de la economía digital argentina.

El evento también contará con un segmento dedicado a compartir experiencias de negocios digitales locales, con presentación de casos reales donde los asistentes podrán adquirir aprendizajes concretos para aplicar en sus propios negocios. Este enfoque práctico, combinado con las charlas sobre el uso de la IA en marketing y automatización, busca ofrecer herramientas valiosas para que los participantes diseñen sus estrategias y tomen decisiones con un impacto real en sus negocios con un mindset digital.

“Es una gran satisfacción tener el eCommerce Go en Mendoza, un punto estratégico para el impulso del comercio digital en Cuyo. Con esta iniciativa, desde CACE buscamos acompañar el crecimiento federal de la economía digital y generar un espacio en el que la industria pueda actualizarse, intercambiar conocimientos y construir vínculos que fortalezcan el desarrollo de nuevos negocios.”, expresó Diego Marin, Director de la Comitiva Cuyo de CACE.

El eCommerce GO Mendoza llega a su 10ª edición en un contexto en el que, según los datos del último Estudio Anual del Comercio Electrónico 2024 realizado por CACE, la región Cuyo - conformada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis - alcanzó los $1.101.273 millones de pesos en facturación, lo que representó el 5% de la facturación total del comercio electrónico en Argentina en 2024.

El eCommerce Go está presente en las distintas regiones del país y le brinda una oportunidad a los profesionales del sector para que interactúen con otros expertos y se actualicen sobre las últimas innovaciones del mercado. Los asistentes tienen acceso a información sobre tendencias del comercio digital e insights regionales que les permiten tomar decisiones fundamentadas en datos y adaptar sus estrategias de negocio a las particularidades locales.

Para más detalles de inscripción y la agenda completa del evento, visitá el siguiente enlace.

Cerca de CACE:

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos.

Cuenta con 2400 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios.

Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el Reporte de Talentos de la Industria del eCommerce, el Estudio MID Term, los eCommerce Go, el eCommerce Day y los eventos de conveniencia CyberMonday y Hot Sale en Argentina.

Más información: www.cace.org.ar y https://cace.org.ar/estadisticas/.