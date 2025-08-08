• Sandro (Francia): indumentaria y accesorios para hombre y mujer con estilo chic parisino. Abrirá en Alcorta Shopping como flagship store.

sandro ropa Son varias las marcas que traerán sus productos al país durante los próximos meses.

• Maje (Francia): ropa femenina con diseños libres y emocionales. También llegará a Alcorta Shopping junto con Sandro.

• FARM Rio (Brasil): moda femenina vibrante con conexión a la naturaleza y enfoque sustentable. Tendrá presencia en Alcorta Shopping.

• Adolfo Domínguez (España): firma española de indumentaria reconocida por su elegancia contemporánea. Se instalará en Patio Bullrich.

• Mont Blanc (Alemania): marca alemana especializada en artículos de escritura de lujo, relojes y accesorios. También elegirá Patio Bullrich para su local.

• The Kooples (Francia): indumentaria urbana con propuesta rock-chic para parejas. Aún no definió ubicación específica.

El regreso del consumo internacional

fgarm rio Farm Río traerá el color de Brasil a la Argentina.

Esta expansión comercial coincide con el retorno de otras marcas que habían abandonado la Argentina en años anteriores. Victoria's Secret ya reabrió en Alto Palermo, mientras que Bath and Body Works inauguró su tercer local en Galerías Pacífico durante 2024.

Los espacios destinados a estas nuevas firmas tendrán entre 100 y 200 metros cuadrados en ubicaciones estratégicas de cada shopping. La excepción será Victoria's Secret, que ocupará 400 metros cuadrados en Alto Palermo, confirmando la apuesta fuerte por el mercado local.

Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, destacó el entusiasmo por convertirse en el socio estratégico elegido por estas marcas internacionales reconocidas. La expectativa es que esta nueva etapa revitalice el negocio de los centros comerciales y fortalezca su posicionamiento en el mercado.