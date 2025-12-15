Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

CABA:

Galerías Pacífico.

Recoleta Urban Mall.

El Solar Shopping.

Buenos Aires:

Unicenter

TOM (Tortugas Open Mall).

Terrazas de Mayo.

Paseo Champagnat.

Paseo Aldrey -Mar del Plata-.

Córdoba:

Patio Olmos.

Nuevocentro Shopping.

Paseo del Jockey.

Santa Fe:

Shopping del Siglo.

Portal Rosario.

Ribera Shopping.

Mendoza:

Mendoza Shopping.

Portal Los Andes.

Patagonia-

Portal Patagonia: Neuquén.

Neuquén. Portal Trelew:

NOA:

Portal Salta:

Portal Tucumán: Tucumán.

Tucumán. Paseo Libertad

VAS.

Las heladerías del país también se suman

Además, en todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Macro, en forma exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- habrá múltiples beneficios:

Cartera General: 10 % de ahorro . El tope será de 10.000 pesos por cliente, total promoción.

. El tope será de por cliente, total promoción. Preferencial: 20% de ahorro . El tope será de 15.000 pesos por cliente, total promoción.

. El tope será de por cliente, total promoción. Macro Selecta: 30% de ahorro, El tope será de 20.000 pesos por cliente, total promoción.

También habrá un especial online

Hasta el 20 de diciembre pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías habrá 20% de ahorro.

Los topes son los siguientes:

ELECTRO Y TECNOLOGÍA: $20.000 por cliente, total promoción.

HOME Y DECO: $20.000 por cliente, total promoción.

INDUMENTARIA: $12.000 por cliente, total promoción.

FARMACIAS Y PERFUMERÍAS: $7.000 por cliente, total promoción.

Finalmente en productos seleccionados y comercios adheridos de Electro hasta el 15 de diciembre, se podrá pagar en hasta 15 cuotas sin interés.

Los comercios adheridos son : 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D'Ricco, Deventas, Diggit, El Gato, Ferbi, Frávega, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, TiendaMacro, Tienda Claro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Tuenti, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, y Yelmo.

Para más información hay que ingresar a www.macro.com.ar/fiestas