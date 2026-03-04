30 años de All In: de una oficina en Mendoza a un gigante logístico en el oeste argentino

Fundada en 1995 por Alejandro Calvo, All In S.A. nació con una visión clara: ofrecer un servicio logístico integral que combinara despacho de aduanas, transporte y almacenamiento. Con una pequeña oficina en Mendoza y un equipo reducido, la empresa comenzó a operar con sus primeros clientes en el sector del comercio exterior.
All In amplió su estructura con oficinas
El crecimiento no tardó en llegar. En pocos años, All In amplió su estructura con oficinas en Buenos Aires, San Juan, San Luis, Catamarca, Salta, Corrientes y Chile. La estrategia de expansión incluyó la adquisición de terrenos en Mendoza para la construcción de un Centro Logístico y la incorporación de tecnología para la optimización de sus operaciones.
Uno de los hitos más importantes en la historia de la compañía fue su ingreso a la logística de cadena de frío. En 2015 comenzó a operar Andescold, y en 2020 se incorporó DeFiMen, el primer Depósito Fiscal Refrigerado del oeste argentino, especializado en productos refrigerados y congelados. Esta apuesta estratégica permitió a All In consolidarse como un referente en un sector clave para la industria alimentaria y exportadora e importadora.
All In expandió estratégicamente sus servicios
Acompañando el crecimiento del comercio exterior, All In expandió estratégicamente sus unidades de negocio: DASA (Despachantes de Aduana S.A.), especializada en gestiones aduaneras; ISSA, su operador Freight Forwarder internacional; e Inland, dedicada al transporte terrestre nacional e internacional y al almacenamiento de productos secos. Esta integración le permite a All In brindar un servicio puerta a puerta en las principales rutas comerciales de Argentina, Chile y el resto de la región y el mundo.
Actualmente, en un predio de siete hectáreas, All In concentra todos sus servicios logísticos en un único centro operativo. Cuenta con 12 cámaras frigoríficas que brindan una capacidad total de almacenamiento de 16.000 m³, y con 5 depósitos de secos que suman más de 8.000 posiciones de almacenaje, lo que les permite ofrecer soluciones integrales para todo tipo de mercadería.
Un legado familiar y una visión a futuro
All In no solo ha crecido como empresa, sino también como un legado familiar. Con la incorporación de la segunda generación, Matías, Martín y Mariana Calvo han tomado roles clave en la organización, asegurando la continuidad del negocio y aportando una mirada fresca al desarrollo de nuevas unidades.
Con 30 años de historia, la empresa enfrenta el futuro con el desafío de seguir innovando y adaptándose a las exigencias del mercado logístico. La tecnología, la sustentabilidad y la expansión regional son algunas de las prioridades en la agenda de All In, que se proyecta como un referente logístico de Argentina.
El desafío de no detenerse
Para Alejandro Calvo, el éxito de All In no ha sido fruto de la casualidad, sino de una filosofía basada en el esfuerzo, la reinvención y la toma de riesgos calculados. Su lema, "PARAR NO ESTÁ EN MIS PLANES", refleja el espíritu de una empresa que, tras tres décadas de crecimiento, sigue mirando hacia adelante con la misma energía y determinación que en sus inicios.