30 años de All In: de una oficina en Mendoza a un gigante logístico en el oeste argentino

All In expandió estratégicamente sus servicios

Acompañando el crecimiento del comercio exterior, All In expandió estratégicamente sus unidades de negocio: DASA (Despachantes de Aduana S.A.), especializada en gestiones aduaneras; ISSA, su operador Freight Forwarder internacional; e Inland, dedicada al transporte terrestre nacional e internacional y al almacenamiento de productos secos. Esta integración le permite a All In brindar un servicio puerta a puerta en las principales rutas comerciales de Argentina, Chile y el resto de la región y el mundo.

Actualmente, en un predio de siete hectáreas, All In concentra todos sus servicios logísticos en un único centro operativo. Cuenta con 12 cámaras frigoríficas que brindan una capacidad total de almacenamiento de 16.000 m³, y con 5 depósitos de secos que suman más de 8.000 posiciones de almacenaje, lo que les permite ofrecer soluciones integrales para todo tipo de mercadería.

Un legado familiar y una visión a futuro

All In no solo ha crecido como empresa, sino también como un legado familiar. Con la incorporación de la segunda generación, Matías, Martín y Mariana Calvo han tomado roles clave en la organización, asegurando la continuidad del negocio y aportando una mirada fresca al desarrollo de nuevas unidades.

Con 30 años de historia, la empresa enfrenta el futuro con el desafío de seguir innovando y adaptándose a las exigencias del mercado logístico. La tecnología, la sustentabilidad y la expansión regional son algunas de las prioridades en la agenda de All In, que se proyecta como un referente logístico de Argentina.

El desafío de no detenerse

Para Alejandro Calvo, el éxito de All In no ha sido fruto de la casualidad, sino de una filosofía basada en el esfuerzo, la reinvención y la toma de riesgos calculados. Su lema, "PARAR NO ESTÁ EN MIS PLANES", refleja el espíritu de una empresa que, tras tres décadas de crecimiento, sigue mirando hacia adelante con la misma energía y determinación que en sus inicios.