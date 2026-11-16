Una monumental escultura del mendocino Roberto Rosas fue reivindicada en Rosario

La viuda de Roberto Rosa, Fabiana Maza Ozcoidi, junto a la directora del hospital de emergencias de Rosario, Dra. Andrea Becherucci, con la obra monumental en sus espaldas. Foto: Gentileza Fabiana Maza Ozcoidi

La intervención buscó devolverle su sentido original: un abanico escultórico que integra la iconografía del sol y el maíz para aportar contención visual y serenidad a los familiares de los pacientes del hospital de Rosario en momentos de angustia.

En paralelo al rescate de la monumental pieza en Rosario, La Casa del Escultor ubicada en la histórica residencia y taller de El Bermejo mantiene vivo el espíritu de su creador a través de la tercera edición del ciclo Artistas en el Taller de Rosas.

En esta oportunidad, el espacio fundado por el recordado "herrero mágico" recibe a la artista entrerriana Mariela Farina con su exposición "Mi cielo es mi tierra", una propuesta que entrelaza el arte contemporáneo, la tecnología y la urgencia del cuidado ambiental.

Renace en Rosario una escultura monumental de Roberto Rosas

Fabiana Maza Ozcoidi, viuda del artista y protectora de su obra, rememoró para Diario UNO el impacto de reencontrarse con el montaje de "Sol en el maizal" en el hospital de Rosario: "Esa obra no la veía desde el 2007, cuando la terminamos de emplazar con Roberto. Viajé ahora para la reapertura del oratorio, que es un lugar de espera para familiares de accidentados, y esa escultura da una calma que no te puedo explicar".

En ese sentido recordó que Roberto Rosas "decía que esta obra del maizal podía describirse como un dibujo escultórico en el espacio, porque era muy difícil y él quería que entrara toda la luz. Diagramó ese abanico que contiene al maizal, que es el alimento latinoamericano, y al sol, que es fundamental para todos los pueblos".

Fabiana agradeció la gestión del intendente capitalino Ulpiano Suarez, y su subsecretaria de Cultura Laura Fuertes, "por haberme contactado con las autoridades de Rosario para que esta puesta en valor se haga realidad. La recepción que tuve allá y el cuidado que vi que tienen con la obra de Roberto nos hace sentir que está realmente valorizada".

Roberto Rosas (1938–2015) fue un destacado escultor y artista plástico mendocino.

La mujer que compartió más de 20 años de su vida con el escultor -hasta sus últimos días- lleva adelante la misión de resguardar el patrimonio de Rosas junto a la hija menor del artista, Paloma, con quien integra la Fundación.

Y no sólo eso. Desde allí buscan promover el turismo cultural a través de circuitos por espacios públicos donde el arte de Mendoza embellece su paisaje y refleja nuestra historia y nuestra identidad.

Diálogos contemporáneos en La Casa del Escultor

La mítica casa-taller de El Bermejo, en Guaymallén, ofrece la muestra "Mi cielo es mi tierra", de la artista, museóloga y docente radicada en Buenos Aires Mariela Farina.

La exposición forma parte de la tercera edición del programa Artistas en el Taller de Rosas, impulsado por la Fundación para dar continuidad a una práctica ideada por el propio escultor mendocino en la década de 1990, cuando abría su espacio para exhibir la producción de colegas de distintas provincias.

La propuesta de Farina aborda la memoria ambiental y la huella humana sobre el territorio mediante una combinación de arte y tecnologías electrónicas: incluye objetos interactivos, libros de artista, esculturas impresas en 3D y piezas sonoras generadas a partir de datos del agua del río Paraná, entorno natural de su infancia.

El cruce conceptual entre la obra de ella y el legado de Roberto Rosas pone de relieve la preocupación compartida por la conservación de la naturaleza y la crítica al impacto tecnológico sobre el paisaje.

La Casa del Escultor es un espacio de arte en El Bermejo que funciona donde vivió y trabajó Roberto Rosas. Foto: Gentileza Fabiana Maza Ozcoidi

"En el 2024 comenzamos a realizar este ciclo copiando un poco lo que hacía Roberto, que desde 1993 hasta 2012, una vez por año y durante un mes, hacía una muestra de otro artista de afuera y convertía su taller en una galería atendida por él mismo", explicó Fabiana Maza Ozcoidi.

Y destacó que este año "recibimos a Mariela Farina, que nos presentó un trabajo de instalaciones relacionado con el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y la identificación con el río. Roberto era un adelantado en ese aspecto, siempre preocupado por la ecología; era un 'herrero mágico', un obrero del metal obsesionado con hacer y mostrar".

El arte de Roberto Rosas como patrimonio urbano y turístico

A pesar de que el catálogo proyectado de Roberto Rosas supera las 1.000 obras distribuidas en colecciones privadas y espacios públicos del país y el exterior, la Fundación Rosas para la Escultura advierte sobre la falta de señalética y puesta en valor de estas piezas en Mendoza, algunas de las cuales fueron montadas hace medio siglo.

Hace referencia al "Menorah" (candelabro judío) de la Plaza Independencia, el friso "Vendimia Indígena" sobre la calle Patricias Mendocinas, entre Espejo y Gutiérrez; las famosas veletas del "Homenaje a la Mujer" ubicadas en la esquina de Boulogne Sur Mer y Jorge A. Calle; o la escultura "Libertad" en el Barrio Cívico.

"Libertad" llamó Roberto Rosas a su escultura que instaló sobre las fuentes del Memorial de la Bandera, en el Parque Cívico. Foto: Gentileza Fundación Rosas para la Escultura

La institución viene reclamando la colocación de cartelería informativa que consigne el título, la autoría y el año de cada intervención en la vía pública para consolidar un circuito turístico y cultural sobre el legado del genial artista mendocino.

La Casa del Escultor, única en su tipo en la región

La Casa del Escultor, un predio de 1.200 metros cuadrados que alberga unas 70 esculturas de gran formato en el "Patio de los Colosos", debería integrarse plenamente a la oferta de turismo cultural de la región.

El espacio recibe visitas de contingentes nacionales e internacionales a través de agencias de viajes, pero reclama una mayor articulación con los organismos oficiales de turismo para ser reconocido como un hito patrimonial indiscutido.

"Nuestra intención es poner en valor las obras y que el trabajo de los artistas de Mendoza se conozca en todo el país. No se termina de entender que el arte es sinónimo de turismo y de comercio; Roberto siempre decía que no puede ser que uno viaje a Europa y haga fila para entrar a un museo pagando una entrada, y que cuando viene un visitante extranjero a Mendoza no hay un lugar para invitarlo a tomar un café y contarle la historia de las artes plásticas de Mendoza de los últimos 100 años", manifestó la viuda del escultor.

Visitar La Casa del Escultor es introducirse al universo artístico y a la vida cotidiana del célebre artista fallecido hace 11 años. Foto: Gentileza Fabiana Maza Ozcoidi

Y concluyó: "Hay muchos turistas que buscan cultura además de vino y gastronomía. Con su hija Paloma, presidenta de la Fundación, trabajamos para mantener el lugar tal como él quería y lograr que su obra trascienda en el tiempo".

Las visitas a La Casa del Escultor (Mathus Hoyos 4447, El Bermejo, Guaymallén) se dan los jueves, viernes y sábados a las 18.30 y los domingos al mediodía, con entrada libre y reservas al WhatsApp 2612656193. La muestra de Farina permanecerá abierta hasta fin de mes.