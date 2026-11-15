Hacer cine con IA en 10 minutos: un mendocino fue premiado por Google y competirá en Nueva York

Lucciano Art tiene 36 años, es abogado y mimo además de realizador audiovisual. Hace cine con IA y representará al país en una competencia internacional en Nueva York. Foto: Gentileza Lucciano Art

La competencia coronó el talento local en una intensa jornada de duelos en vivo celebrada recientemente en el Círculo de Creatividad Argentina.

La dinámica del torneo exige máxima precisión y velocidad mental bajo presión extrema. Los participantes disponen de apenas 10 minutos para desarrollar una pieza audiovisual completa a partir de una consigna secreta revelada en el mismo momento, un desafío que combina la agilidad narrativa con el dominio técnico simultáneo de diversas plataformas tecnológicas.

Representará al país en el certamen de IA de Google en Nueva York

Gracias a este desempeño consagratorio, el director audiovisual de Godoy Cruz se aseguró un lugar en la gran final mundial que se llevará a cabo a principios de 2027 en Nueva York.

Allí medirá su talento frente a los campeones seleccionados en 16 metrópolis de todo el planeta por el máximo galardón internacional de la disciplina que impulsa Google a nivel global.

En paralelo al éxito de Lucciano Art en este formato de alto rendimiento, su cortometraje "Cruce de los Andes: La batalla de Guardia Vieja" fue seleccionado en el festival WAIFF Buenos Aires.

Esta obra, que traslada una gesta sanmartiniana a la pantalla mediante herramientas de vanguardia, ratifica la proyección internacional de sus producciones y su constante exploración estética con herramientas de la IA.

Con una sólida trayectoria en la agencia Burnee Creativo que fundó hace 15 años en Mendoza junto a su socio Van Data, el realizador -quien inició su carrera artística como mimo y también es abogado- consolida un puente entre el talento local y los mercados globales más exigentes.

Su enfoque demuestra que las nuevas tecnologías funcionan como un amplificador de la visión autoral, abriendo caminos inéditos para la industria audiovisual argentina. Por lo menos así lo expresa Lucciano Art en esta entrevista con Diario UNO.

Cómo es hacer cine en 10 minutos y con IA

-¿Cómo fue la experiencia de crear un audiovisual en 10 minutos con IA y ganar?

-El pedido era hacer algo con un gaucho con un caballo petiso. Entonces ahí tenés 10 minutos nada más frente a otro competidor, que es eliminatorio. Para esta competencia me entrené, como los deportistas de alto rendimiento, para pensar ideas creativas rápido. También me preparé para usar varias herramientas de inteligencia artificial al mismo tiempo.

La competencia se trata de hacer un video, no tiene que ser un cortometraje, puede ser una publicidad, depende del enfoque de lo que te piden en el brief. Ahí armás como un video, o sea, hacés diferentes clips, lo editás, le ponés música, o sea, todo en esos 10 minutos que te dan; lo ven, vota un jurado, que en este caso eran tres de Google y había tres jurados de otras agencias. El ganador pasa a la siguiente fase. Gané yo.

Ahora en febrero va a ser la final mundial, xompiten 16 países, yo iré representando a Argentina, y es lo mismo, la misma modalidad. Se hará en Nueva York. En esa final serán 8 instancias las que deberé pasar.

-¿Era la primera vez que experimentabas esto? ¿Cómo se hace para crear algo en 10 minutos?

-Vengo haciendo inteligencia artificial hace 5 años, y además de la parte creativa hay muchos tipos de dinámica. Básicamente tengo que asociar conocimientos rápidos en relación al tema planteado. Tengo preseteado un montón de conocimientos de cine, entonces los incorporo, como formas de contar la historia, dramaturgia, elijo rápido una y la incorporo al video.

Creó con IA un minuto de contenido y fue el más completo

-Y para esto del gaucho con un caballo petiso, ¿qué se te ocurrió?

-Hice una batalla épica gaucha, una batalla como si fuera la Batalla de los Bastardos de Game of Thrones, pero él iba con su caballo más petiso, pasaba por debajo de otro caballo peleando.

-¿Por qué creés que el jurado te eligió?

-Creo que porque en esos 10 minutos logré hacer un minuto de cinemático, un tráiler, digamos. Tenía toda una visión de muchos planos de una batalla épica, con los caballos preparándose. Creo que logré mucha cantidad de tomas también, y de tiempo. Por ejemplo, los otros competidores llegaron a 15 segundos o 20 de video. Yo llegué a un minuto.

Al mendocino le dan un brief y 10 minutos para desarrollar un contenido audiovisual con IA. Foto: Gentileza Lucciano Art

Durante la competencia, mientras se va haciendo, se transmite todo el proceso de los trabajos en una pantalla, ves la propia computadora del competidor mostrando cómo lo va trabajando al video. Entonces las personas van viendo tu flujo de trabajo, ven lo rápido que tenés que ser para llegar a hacer algo en 10 minutos.

Ahora estoy viendo cómo trabajan los competidores de la final con los que me encontraré en Nueva York, el de India, por ejemplo, o el de Brasil que trabaja como director creativo en Disney. Van perfiles muy cracks.

Cuando arranqué con la IA era bastante más robusta en varios sentidos. Se ha ido perfeccionando cada vez más. Y se necesita cada vez más gente capacitada en el uso de la IA en el cine. Cuando arranqué con la IA era bastante más robusta en varios sentidos. Se ha ido perfeccionando cada vez más. Y se necesita cada vez más gente capacitada en el uso de la IA en el cine.

La IA para democratizar el acceso a hacer cine

-¿Qué es lo que te atrae de la IA en particular?

-Lo más lindo es que, para mí, lleva a la democratización de los contenidos y eso está bueno para que historias locales puedan ser vistas en el mundo.

En mi caso, por ejemplo, ahora tengo dos cortometrajes que están participando en varios festivales en el mundo. Antes eso era imposible, no tenía la posibilidad de acceder a montos grandes para invertir, para hacer un rodaje gigante, para poder llevar a cabo una idea a la pantalla grande. En cambio ahora sí lo puedo hacer. Y, de hecho, está pasando, Argentina está muy llena de creativos que pueden mostrar sus ideas de forma más accesible gracias a la IA.

Y eso te permite también acceder a mercados internacionales. Hay un festival que no quedé seleccionado, se llama Higgsfield Global Film Festival, participaron 60.000 cortometrajes y el que ganó es de Buenos Aires.

-También acabás de participar en otro concurso, el World AI Film Festival (WAIFF)...

-¡Sí! Entre los finalistas estaba un audiovisual de (Mario) Pergolini, y uno de corte histórico de Infobae. No quedó seleccionado el mío, pero sí lo van a transmitir enel festival de Cannes.

Para el certamen de Nueva York entrena como un deportista

-¿Cómo es prepararse para una competencia así como la que te espera en Nueva York en febrero?

-Como un deportista de alto rendimiento, te tenés que preparar mentalmente, porque si te ganan los nervios, la creatividad muere, entonces, tenés que estar muy tranquilo en la parte mental.

Para antes de la competencia en Buenos Aires, por ejemplo, hice meditación, respiraciones, evalué los diferentes escenarios en los que me podía encontrar. También entreno físicamente, porque tengo que teclear lo más rápido que pueda. El factor tiempo es determinante. Estoy practicando mucho con IA de ideas creativas en relación a temas diversos.

Ya sé que tengo 45 segundos para terminar la idea creativa, por ejemplo, en ese tiempo. Porque si no, no te da el tiempo para producir.

Trabajo hay, falta gente capacitada en IA

-¿Cuánto hace que existen estas competencias con IA?

-El AI Creative Challenge es el primero que hace Google así de carácter mundial. Sí han hecho muchas jams, pero no eran competitivas. Para la competencia hubo más de 50 productoras inscriptas. Yo mandé dos cortometrajes que hice recientemente, me imagino que habrá sido por eso que quedé seleccionado y en la final terminé ganando.

Uno de los cortos que envié es “Cruce de los Andes: la batalla de Guardia Vieja”, que tiene la música de Spaghetti Western, la banda sonora; y el otro es “Dos jubilados”.

No tengo conocimientos profundos de animación tradicional y con esta nueva tecnología podés hacer animación, filmación, podés hacer realismo, pero podés hacer también dibujo animado, o animación 3D, o Pixar... el estilo que quieras.

Ahora importa tener la idea y poderla contar de la manera que quieras. No está la barrera técnica de la herramienta, o de presupuesto. Se ha reducido mucho esa brecha.

Lucciano Art dirigió y produjo el año pasado la miniserie documental "Alvear... historias que laten", sobre ese departamento de Mendoza. Foto: Gentileza Burnee Creativo

Con la miniserie de General Alvear empecé a darme cuenta de esto. Antes había hecho otra producción con IA, “Juan Bautista Bairoletto”. Ahora las veo y digo: “Están viejísimas, cómo se ve todo”. Pero en ese momento era lo mejor que había en IA. Avanza muchísimo la IA.

Con mi socio, Van Data, tenemos La Casa de la IA en la Quinta Sección. El equipo se completa con dos programadores, y estamos haciendo proyectos. Uno que estamos haciendo ahora es una peli para Puerto Rico.

Siempre incentivamos a que se metan a la industria del audiovisual con IA, hay mucho laburo para el exterior, a veces necesitamos alguien que trabaje con la IA y nos cuesta encontrar personas que estén bien capacitadas, tipo senior para tomar proyectos que nos llegan del extranjero.

La IA no reemplaza el talento humano

-¿Cómo es ese proyecto audiovisual de Puerto Rico?

-Nos dieron un guion de un director de Puerto Rico, y las voces de los actores porque es muy particular el tono que debe usar. Nosotros con eso producimos todo el resto: cómo se mueven los personajes, que hablen... es un estilo tipo Pixar, es animación. Él nos manda el guion y las voces, y con eso le vamos entregando escenas.

-¿Y ese trabajo cuánto tiempo lleva, por ejemplo?

-Depende en realidad del presupuesto. Una película puede tardar entre 10 días a 3 meses, dependiendo del presupuesto si le metés nafta a la IA para que esté trabajando más cosas y que haya más personas con talento humano trabajando. Entonces, es como que ahí va rápido. Pero el tiempo de una película que sea más realista es de unos 3 meses.

Siempre digo de la IA que la IA no piensa, sino que es predictiva. Entonces, si pedís un resultado vago, te va a dar un resultado vago. Por eso hay mucha gente que dice que está hecho con IA y se ve malo. Pero es porque el pedido fue malo. Si lo llevás a un punto con talento, con creatividad, con mucho tecnicismo de cine, dirección de arte, edición visual, empezás a hacer cosas increíbles con IA. Y eso es talento humano, de quien ve cómo quiere que se vea algo, cómo quiere que se cuente, qué quiere generar. Entonces, ahí lográs cosas increíbles. O sea, el talento humano en la dirección para mí va a ser lo más importante.

Una película puede tardar entre 10 días a 3 meses, dependiendo del presupuesto si le metés nafta a la IA para que esté trabajando más cosas y que haya más personas con talento humano trabajando. Una película puede tardar entre 10 días a 3 meses, dependiendo del presupuesto si le metés nafta a la IA para que esté trabajando más cosas y que haya más personas con talento humano trabajando.

El mendocino actualmente trabaja en la producción con IA de una película para Puerto Rico. Foto: Gentileza Lucciano Art

-La competencia en Nueva York seguro te generará contactos con profesionales del cine y la IA… ¿se te ocurrió radicarte afuera?

-No es necesario, con una compu puedo trabajar para cualquier lado del mundo. De hecho, lo que hacemos en mi agencia es invitar al director o la directora, a quien nos quiera contratar de afuera, a venir a Mendoza para que nos conozcan y conozcan el entorno que habitamos.

Además tenemos una app donde se puede seguir el proceso de trabajo en el celular, ir viendo las escenas que se van haciendo y haciendo comentarios, haciendo un seguimiento del trabajo.