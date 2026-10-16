Artista mendocino: nació en General Alvear, es autodidacta y lleva tres de sus pinturas al Louvre de París

La noticia de la exposición "explotó" este viernes y Julián recibe miles de mensajes desde España, donde está paseando.

Para Funes, sin embargo, la modalidad no le quita importancia a la experiencia. La posibilidad de que sus trabajos lleguen a París representa un reconocimiento inesperado y una oportunidad para mostrar lo que hace más allá de Mendoza.

Julián Funes es oriundo de General Alvear y se formó como diseñador de automóviles, una disciplina que terminó ampliando su interés por otras expresiones artísticas.

Hace aproximadamente tres años comenzó a explorar la pintura de manera autodidacta, impulsado por una curiosidad personal que no había podido desarrollar específicamente durante su formación académica, más orientada al diseño y a la historia del arte que a las técnicas pictóricas.

A esa búsqueda sumó también la escultura, dos disciplinas que hoy complementan su trabajo como diseñador y que, según explica, están estrechamente vinculadas con su manera de imaginar, crear y combinar formas.

Un artista de Alvear en lo más alto del arte: París

“Nunca pensé que iba a decir esto, pero tres de mis pinturas van a estar expuestas en el Carrousel du Louvre de París la semana próxima”, expresó al compartir la noticia. Y, todavía sorprendido por lo que está viviendo, agregó: “Estoy muy contento de llevar un pedacito de Mendoza, de mi pueblo, Alvear, a lo más alto del arte. Es increíble que esto haya pasado. No me lo esperaba ni de onda”.

Una de las obras que expondrá en el carrousel del Louvre. Un auto marca Mercedes.

El artista explicó que en la plataforma correspondiente cargó sus pinturas y sus datos, una instancia que permite dar a conocer el trabajo de quienes participan. La confirmación de la selección fue el paso que convirtió aquella posibilidad en una noticia concreta.

Julián tiene 554 seguidores en su cuenta @bysubliminal. Pero a partir de ahora su historia cambia.

Julián contó a Diario UNO que actualmente está en Málaga, España, adonde viajó hace poco más de un mes para visitar amigos. Desde allí, mientras recorría el país, encontró a través de Instagram una página de una organización que gestiona exposiciones en importantes espacios artísticos. Decidió cargar sus datos y presentar sus obras, sin imaginar que pocos días después recibiría la confirmación de que tres de sus pinturas habían sido seleccionadas para una muestra en el Carrousel du Louvre, en París. El artista aclaró que la exposición se realizará en las galerías laterales del complejo, mediante pantallas digitales, y no en las salas principales del museo.

Dijo estar todavía sorprendido por una oportunidad que llegó mientras estaba de viaje y que ahora le permitirá acercar su arte a un escenario internacional.

Julián mostró otra de las obras que serán expuestas la semana que viene en el Louvre.

“Hace poco recibí la confirmación por mail de que había sido aceptado para exponer en el Carrousel du Louvre en París. Estoy muy feliz con esta noticia. Les iré mostrando cómo es todo el proceso”, publicó en sus redes sociales.

Una exposición de un artista joven y ahora con proyección internacional

Detrás de la novedad está también By Subliminal, el nombre con el que presenta sus trabajos. En su perfil de Instagram, donde reúne una comunidad todavía pequeña, de poco más de 550 seguidores, ofrece piezas únicas realizadas por encargo y envíos a distintos lugares del mundo. Ahora, la exposición parisina abre una nueva posibilidad para que sus pinturas lleguen a otros públicos.

La repercusión entre sus conocidos no tardó en aparecer. Las felicitaciones se multiplicaron, con mensajes que destacan su esfuerzo, su disciplina y la pasión por lo que hace. “Tu esfuerzo y disciplina te están llevando lejos”, le escribió un amigo. Otra persona celebró que General Alvear pueda llegar al mundo a través de su arte.

La tercera obra que será parte de una exposición en el Louvre.

Entre los comentarios hubo uno especialmente emotivo. Una mujer recordó al padre de Julián y le escribió que estaría muy feliz por sus logros. El mensaje sumó una dimensión personal a una noticia que ya había despertado alegría y orgullo entre quienes lo conocen y acompañan su recorrido.

Funes compartió la novedad con una invitación a quienes siguen sus pasos: “No importa qué pase, solo sigan y sigan, no se olviden de descubrirse y, sobre todo, sigan su intuición”.

"No puedo creerlo", dijo el artista mendocino

"Todavía no puedo creerlo", dijo el artista desde España. Por ahora, la expectativa está puesta en la exposición y en la posibilidad de mostrar las tres pinturas ante un público internacional.

Para un artista que trabaja desde General Alvear, la experiencia significa abrir una ventana hacia nuevos espacios y comprobar hasta dónde pueden llegar sus creaciones.

Inspiración romana. Julián escribe en latín debajo de algunas de sus obras.

París queda lejos de Mendoza, pero durante unos días habrá un vínculo concreto entre ambos lugares: tres obras de un artista alvearense que encontró en la pintura una forma de expresarse y que ahora tendrá la oportunidad de mostrarlas en uno de los escenarios culturales más reconocidos del mundo.

Un artista alvearense que encontró en la pintura una forma de expresarse.

Y aunque la noticia todavía le resulte difícil de creer, desde su pueblo también se puede llegar lejos.