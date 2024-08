Un joven mendocino está entre los 13 argentinos becados por la Universidad Tecnológica de Michigan

Allí reside su abuela Beatriz. Ella fue quien le envió la información sobre el convenio que la municipalidad de Malargüe tiene con Michigan Tech, lo que despertó en Valentín un nuevo objetivo en su vida: estudiar en esta prestigiosa universidad.

El sueño de estudiar en Michigan

Impulsado por la oportunidad de estudiar en Michigan, Valentín comenzó a prepararse con dedicación. Recibió clases de Física y Matemáticas en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo en Malargüe, y perfeccionó su inglés, con la ayuda de Érica López, directora de la Academia Municipal de Inglés. También contó con el apoyo incondicional de su madre, profesora de Nivel Inicial, quien estudió junto a él para ayudarle en su preparación.

El verano que precedió a su ingreso en la Universidad Tecnológica de Michigan fue intenso. Mientras sus amigos disfrutaban de la pileta, Valentín pasaba horas estudiando. Su esfuerzo valió la pena, y finalmente fue aceptado en la carrera de Ciencia de Datos en Michigan Tech.

Valentin Rivotti entrada universidad.jpg El joven malargüino por adopción está sumamente agradecido con el municipio por la oportunidad de formarse en Michigan Tech

La beca y el futuro de Valentín

La beca obtenida por Valentín cubre cuatro años de estudios en la Universidad Tecnológica de Michigan, donde se formará en Ciencia de Datos, una disciplina que combina programación, estadística e inteligencia artificial. Aunque aún no sabe si volverá a vivir en Argentina, Valentín tiene claro que quiere retribuirle al país, y especialmente al municipio de Malargüe, todo lo que le han dado.

Hay que destacar que mientras en Michigan tiene la estadía y los estudios cubiertos por la beca, los gastos de traslado y otras necesidades que tienen los chicos de Malargüe para trasladarse a Michigan los cubre el municipio.

Además, espera reencontrarse con Valentina Aguilera, su exnovia, con quien decidió tomarse un tiempo debido a la distancia. Valentín reconoce y agradece el apoyo que ella le brindó durante todo el proceso de preparación para ingresar a Michigan Tech.

valentín con David Nitz invitado a navegar.jpg Valentín y David Nitz, el físico que es el nexo entre el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger, de Malargüe, y la universidad de Michigan. Valentín dice que en esta ciudad, Nitz es como un pariente de los jóvenes mendocinos

El agradecimiento a Malargüe

Valentín es consciente de que sin el respaldo del municipio, su sueño de estudiar en Michigan no hubiera sido posible. Agradece especialmente al intendente Celso Jaque, quien no solo lo acompañó a Michigan, sino que se preocupa personalmente por la adaptación de los estudiantes malargüinos en la universidad. David Nitz, investigador y nexo entre la Universidad de Michigan y Malargüe, también desempeña un rol crucial en este proceso, brindando apoyo constante a los estudiantes argentinos.

valentín y Celso Jaque.jpg Valentín Ravotti y el intendente de Malargüe, Celso Jaque, quien lo acompañó en su travesía hasta Michigan.

Una anécdota que refleja la relación cercana entre el intendente y los estudiantes es la del mate. Cuando Valentín viajó a Michigan, llevó algunos kilos de yerba en su equipaje, pero no pudo llevar toda la cantidad que deseaba. "Yo me traje unos kilos de yerba para tomar mate, y como nos podía traer todos, el intendente Celso Jaque me trajo algunos en su valija. En el aeropuerto lo revisaron y rompieron los paquetes de yerba. se le desparramó en la valija. Yo le dije que le iba a ayudar a dejar todo limpio pero me respondió que no me hiciera problema, que ya lo había solucionado él". Acerca de su relación con la otra malargüina que estudia en Michigan (Tania Demonte González) aseguró que se han visto y han charlado y ambos comparten en agradecimiento con la posibilidad obtenida.